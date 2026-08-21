NASTAVAK SJEDNICE
Nastavljena sjednica: "Stavite se u cipele nekoga iz Gospića dok je gledao jučerašnju raspravu..."
Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora zbog ilegalnog otpada u Gospiću trajala je 18 sati, a danas u 9:30 zastupnici nastavljaju s radom i u 10:30 će glasovati o četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, koji je sjednicu i sazvao.
Tražio je da se odmah započne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja, da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama te da imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.
Uz to, od Državnog inspektorata traži da odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način.
Da bi zaključci bili usvojeni, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika.
8 Objava
10:04
prije 0 min.
Štromar: Nema mjesta za širenje panike
"Kao čovjek koji je godinama vodio Varaždinsku županiju i potom bio ministar, ne mogu mirno gledati širenje panike. Nema mjesta za to, kao ni razloga vjerovati navodima gradskih čelnika. Uklanjanje se provodi i uspješno je odvezeno 20 posto tog otpada. Pozivam gradsko vodstvo Varaždina da prestane s huškanjem u svrhu jeftinih političkih bodova", riječi su Predraga Štromara (HNS).
09:58
prije 6 min.
Franković: HDZ je očistio Dončićev otpad
"Siniša Hajdaš Dončić je vidio priliku u otpadu jer nema ništa drugo. Vlada više od godinu dana radi na ovom pitanju. Provodili su se tajni izvidi i Vlada nije mogla pokrenuti ništa, to je činjenica. Koliko je licemjerno da predsjednik SDP-a proziva za nezakonito odlaganje otpada, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja ilegalnog odlaganja otpada u Lici. Tada mu nije stalo do Ličana, tada nije sazivao konferencije, nije javno progovarao. Tek je HDZ 2019. preuzeo odgovornost i očistio Dončićev otpad. To treba jasno reći - HDZ je očistio Dončićev otpad, na kojem je zaradio", kazao je u govoru Mato Franković.
09:52
prije 12 min.
Žestoka svađa zastupnika HDZ-a i Mosta
Željko Reiner je kao predsjedatelj podijelio desetak opomena nakon žestokih riječi između zastupnika HDZ-a i Mosta. Također, Hrvoje Zekanović je u svom stilu odstupio od teme i nije ponudio ništa konkretno, ali uzburkao je strasti izjavom:
"Jedini koji ovdje truju su Mostovci i Možemovci sa strašenjem stanovništva i to je kazneno djelo."
09:46
prije 17 min.
Troskot: Hrvatska je postala europsko smetlište
"Evidentno je iz ovih rasprava da Vlada nije svjesna činjenice što se nalazi u Gospiću, Gackoj dolini, sjevernom Primjeru i zaleđu Zadra. Ono što tražimo je da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje. U posljednjih osam godina, Hrvatska je postala europsko smetlište i tome se moramo oduprijeti. Riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru je pokazala apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice", naglasio je Zvonimir Troskot (MOST).
09:42
prije 22 min.
Paus: Premijer nam je dao sve odgovore na pitanja
"Za razliku od kolege Hajdaša Dončića, smatram da smo dobili sve odgovore. Premijer ga je dao još kad se pitalo o nasljedniku smijenjenog državnog inspektora. Dakle, kad oni procijene da postoji problem, onda će ga krenuti rješavati. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se kontrolira sva sumnjiva odlagališta, vladajući predlažu da se malo pojača nadzor. Zaključci vladajućih se mogu svesti na "neka institucije rade svoj posao", a da su radile, ne bismo bili ovdje. Ne bi se ljudi organizirali i ne bi se tražilo odlaganje otpada. I onda dolazimo do političke odgovornosti, jučer HDZ traži ostavku župana zbog bančenja u kafiću, ali nema političke odgovornosti zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom. Ponovit ću, cijeli slučaj Gospić se odvijao kroz najmanje četiri godine, a kroz to vrijeme bila su zadužena tri ministra koja su i dalje u Vladi - Ćorić, koji je otvorio vrata za ovako nešto, Habijan, kojem su prošle tisuće kamiona bez reakcije i Vučković koja nije poduzela nikakve mjere na vrijeme. Ipak, mislimo da će se nešto dogoditi, ali najvažnije je da ljudi vide da se ništa neće dogoditi dok Vlada ne procijeni da je to potrebno", izjavio je Dalibor Paus (IDS).
09:35
prije 29 min.
Hajdaš Dončić: Svi mi samo histeriziramo
"Svi mi samo histeriziramo jer u Hrvatskoj je sve dobro. Što bismo napravili da nam u kući pukne vodovodna cijev? Prvo bismo zatvorili vodu i pozvali majstora, ne bismo kupovali nove pločice. A Vlada kupuje nove pločice. Mi smo očekivali da će se krenuti sanacija s javno objavljenim svojevrsnim semaforom - tko će sanirati, kako i kada. Postavite se u cipele nekoga iz Gospića dok je gledao jučerašnju sjednicu. Došlo mu je, kao i meni, da ugasi TV, jer se dobiva dojam da ništa kroz ovo neće biti riješeno. Ekocid je strašan, pokažimo da možemo drugačije", rekao je Siniša Hajdaš Dončić (SDP).
09:33
prije 30 min.
Aktivist iz Like: "Tužno je da će se pitanje Like morati nastaviti na ulici. Kad ulica dođe, bit će problem"
Ante Franić iz građanske inicijative "Grupa građana za spas Like" gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića i komentirao situaciju oko ilegalnog otpada na području Like. Više OVDJE.
09:27
prije 36 min.
Petry za N1 o mogućoj ostavci
Kontaktirali smo ličko-senjskog župana Ernesta Petryja nakon neslužbenih informacija da bi zbog fotografija i snimki objavljenih uoči izvanredne sjednice Sabora mogao podnijeti ostavku, a za N1 je rekao da se u HDZ-u o njegovoj ostavci zasad nije razgovaralo. Više OVDJE.
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