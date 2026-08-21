Nastavljena sjednica: "Stavite se u cipele nekoga iz Gospića dok je gledao jučerašnju raspravu..."

"Za razliku od kolege Hajdaša Dončića, smatram da smo dobili sve odgovore. Premijer ga je dao još kad se pitalo o nasljedniku smijenjenog državnog inspektora. Dakle, kad oni procijene da postoji problem, onda će ga krenuti rješavati. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se kontrolira sva sumnjiva odlagališta, vladajući predlažu da se malo pojača nadzor. Zaključci vladajućih se mogu svesti na "neka institucije rade svoj posao", a da su radile, ne bismo bili ovdje. Ne bi se ljudi organizirali i ne bi se tražilo odlaganje otpada. I onda dolazimo do političke odgovornosti, jučer HDZ traži ostavku župana zbog bančenja u kafiću, ali nema političke odgovornosti zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom. Ponovit ću, cijeli slučaj Gospić se odvijao kroz najmanje četiri godine, a kroz to vrijeme bila su zadužena tri ministra koja su i dalje u Vladi - Ćorić, koji je otvorio vrata za ovako nešto, Habijan, kojem su prošle tisuće kamiona bez reakcije i Vučković koja nije poduzela nikakve mjere na vrijeme. Ipak, mislimo da će se nešto dogoditi, ali najvažnije je da ljudi vide da se ništa neće dogoditi dok Vlada ne procijeni da je to potrebno", izjavio je Dalibor Paus (IDS).