DZS objavio iznos prosječne plaće u srpnju

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Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj u srpnju 2026. godine iznosila je 1.540 eura i u odnosu na lipanj bila je nominalno manja za jedan posto, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

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U odnosu lanjski srpanj, prosječna isplaćena neto plaća je nominalno bila viša za 7,2 posto, a realno za 3,2 posto.

Najviša prosječna plaća isplaćena je ovog srpnja u djelatnosti zračnog prijevoza i iznosila je 2.398 eura, navodi se u priopćenju DZS-a, dok je najniža u iznosu od 1.005 eura isplaćena u djelatnosti proizvodnje odjeće.

Prosječna mjesečna bruto plaća u srpnju je iznosila 2.164 eura, što je u odnosu na prethodni mjesec nominalno niže za 0,9 posto, a realno za 0,7 posto. U odnosu isti mjesec prošle godine, bila je nominalno viša za 8,2 posto, a realno za 4,1 posto.

Srpanjska najviša prosječna bruto plaća u iznosu od 3.514 eura također je isplaćena u djelatnosti zračnog prijevoza, kao što je i najniža bruto plaća od 1.344 eura isplaćena u djelatnosti proizvodnje odjeće.

Medijalna neto plaća u srpnju ove godine iznosila je 1.346 eura, što je za 0,1 posto više u odnosu na šesti mjesec ove godine, a u odnosu na lanjski srpanj za 7,8 posto više.

U srpnju 2026. godine medijalna bruto plaća je iznosila 1.853 eura, odnosno 0,2 posto više nego u prethodnom mjesecu i 8,9 posto više nego u istom mjesecu lani.