Ne zaboravite pomaknuti sat, u noći na nedjelju počinje ljetno računanje vremena

Hina
28. ožu. 2026. 09:46
U noći na nedjelju završava zimsko i počinje ljetno računanje vremena pomicanjem sata za jedan sat unaprijed, odnosno s dva na tri sata, izvijestio je Državni zavod za mjeriteljstvo.

Prema Vladinoj Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2026., ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka a završava 25. listopada.

Prelaskom na ljetno vrijeme struja utrošena od 8 do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi, a u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj, napominje HEP.

Vozači automobila još će malo trebati danju paliti svjetla jer ih prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama treba koristiti od 1. studenoga do 31. ožujka.

Ljetno računanje vremena ljudima će omogućiti više danjeg svjetla i smanjiti izdatke za struju, no stručnjaci već odavno upozoravaju da gubitak sata sna kod nekih ljudi može izazvati poremećaje vezane uz spavanje barem u prvim danima kao i neke druge zdravstvene tegobe.

Različiti propisi o ljetnom računanju vremena standardizirani su u Europskoj uniji 1996. Europska unija je 2018. predložila okončanje pomicanja sata, no do danas dogovor nije postignut.

