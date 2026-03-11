Uskoro pomičemo sat. Zašto nam to tako teško pada

Zabilježite nedjelju, 29. ožujka 2026. U noći između subote i nedjelje, točno u 2 sata nakon ponoći, kazaljke se pomiču na 3 sata. U tom trenutku jedan sat vašeg vikenda - nestaje.
Ako se pitate u kojem se smjeru pomiče sat, pravilo je jednostavno: u proljeće kazaljke uvijek idu unaprijed. Drugim riječima, simbolično ulazimo u ljeto i duže dane. Većina pametnih telefona i satova automatski će se prilagoditi novom vremenu.
Zašto nam ta promjena tako teško pada
Možda djeluje čudno da samo jedan sat radi toliki problem, ali naše tijelo nije programirano za nagle vremenske promjene. U osnovi svega je cirkadijalni ritam, unutarnji biološki sat koji regulira kada smo budni, kada nam se spava i kako funkcioniraju brojni procesi u organizmu, piše Nova.rs.
Znanstvenici ovu pojavu nazivaju društveni jet-leg. To znači da se naš unutarnji sat odjednom nađe u raskoraku sa stvarnim vremenom. Zbog toga mnogi ljudi ponedjeljak nakon pomicanja sata dočekaju umorniji nego obično, sa osjećanjem pospanosti, manjom koncentracijom i promijenjenim raspoloženjem.
Zašto uopće pomičemo sat
Ideja o pomicanju sata potiče još iz vremena Prvog svjetskog rata. Njemačka je među prvima uvela ljetnje računanje vremena kako bi se uštedela energija i smanjila potrošnja ugljena.
Danas, međutim, mnogi smatraju da pomicanje sata donosi više neugodnosti nego koristi, jer u suvremenom svijetu energetske uštede nisu velike, dok se ljudi sve češće žale na poremećaj sna i dnevne rutine.
Kako lakše prebroditi promjenu vremena
Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se organizam lakše prilagodi novom ritmu.
Postepeno pomaknite odlazak na spavanje
Nemojte čekati subotu uvečer. Već u četvrtak i petak pokušajte leći petnaestak ili dvadeset minuta ranije nego obično. Tako će tijelo lakše prihvatiti promjenu.
Iskoristite prirodnu svjetlost
Odmah u nedjelju ujutro pustite dnevnu svjetlost u sobu. Sunčeva svjetlost pomaže organizmu da se brže prilagodi novom ritmu.
Prvo voda, pa kava
Nakon buđenja popijte čašu vode, po mogućnosti mlake, s limunom.
Hidratacija pomaže organizmu da se razbudi i lakše započne dan.
Nedelju iskoristite za odmor
Dan kada se pomiče sat nije idealan za naporne obaveze.
Pokušajte nedjelju provsti što mirnije, bez pretjeranog stresa i obaveza.
Dobra strana promjene vremena
Iako gubimo jedan sat sna, pomicanje sata donosi i veliku prednost – duže dane i više svjetla u večernjim satima, piše Nova.rs.
To znači da ćemo nakon posla imati više vremena za šetnju, druženje, boravak vani i uživanje u proljetnom vremenu. Sunce će zalaziti kasnije, a večeri će biti toplije i prijatnije.
Zato mnogi, unatoč početnom umoru, jedva čekaju prelazak na ljetnje računanje vremena. Jer s njim stižu i duži dani, više energije i pravi osjećaj da je proljeće konačno stiglo.
