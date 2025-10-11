Država će sufinancirati ugradnju dizala. Nema ih čak 16.000 zgrada, od toga 50 s više od sedam katova

"U mnogim takvim zgradama bila su predviđena dizala unutar stubišta, ali nisu ugrađivana jer je to nekoć bilo skupo. Ako unutar stubišta ima dovoljno prostora, onda nema problema i to je najpraktičnije rješenje. Druga mogućnost je da se dizalo ugradi izvana, s dvorišne ili ulične strane zgrade. U tom slučaju postoje mogući problemi ako površina na koju se postavlja dizalo vlasnički ne pripada zgradi. Čest je slučaj da su te površine gradske pa onda treba podnijeti poseban zahtjev za korištenje te površine, a to nije nerješiv problem", ističe.