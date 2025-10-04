Nakon 15 godina čekanja kreću investicije u stambene zgrade: Evo tko se može javiti

Kao i u svakom javnom pozivu za sufinanciranje, dio stanara će imati prednost. "To su oni građani koji imaju problema sa svojom motorikom, starije osobe, trudnice, neki koji imaju poteškoća u kretanju, oni se posebno boduju, prednost imaju zgrade koje imaju više sredstava. Predviđeno je da država iz proračuna financira jednu trećinu svih troškova. Ostalo je prepušteno jedinicama lokalne samouprave koliko će one doprinijeti i na kraju što ostane za suvlasnike zgrada", dodao je Uhlir.