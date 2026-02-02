Ministar objavio detalje dočeka rukometaša: "Bit će veličanstveno!"

Tonči Glavina komentirao je organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša: "Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo i jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama. Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Pozivamo sve sugrađane da se priključe prekrasnoj atmosferi."