Tonči Glavina
Ministar objavio detalje dočeka rukometaša: "Bit će veličanstveno!"
Hrvatska Vlada preuzela je organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše koji su u nedjelju osvojili brončanu medalju. Središnja proslava planirana je za danas u 18 sati na Trgu bana Jelačića.
Oglas
Podsjetimo, prvotno najavljeni doček danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tonči Glavina komentirao je organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša: "Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo i jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama. Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Pozivamo sve sugrađane da se priključe prekrasnoj atmosferi."
Na pitanje hoće li nastupiti Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša.
"Kako odluče rukometaši i HRS tako će i biti."
Sve reakcije o dočeku pratimo OVDJE.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas