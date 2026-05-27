Nic Newman s Oxforda o medijima u Hrvatskoj: Mislim da mala tržišta posjeduju i određene prednosti

Sjajno pitanje! No vrlo je teško predvidjeti budućnost. Mislim da će neke redakcije i dalje izgledati relativno slično, ali novinari će se morati prilagoditi, nadam se uz pomoć mogućnosti koje pruža UI, kako bi mogli raditi više i provoditi bolje istrage. Dakle, koristit će tehnologiju. Ako pogledate Epsteinove dokumente i kako su The New York Times i The Economist koristili snagu UI-ja kako bi do srži priče došli mnogo brže nego što je to prije bilo moguće, vidite da postoji mnogo prilika u budućnosti. Novinari će biti tehnološki osnaženi. Neki će biti medijske osobnosti, neki neće. I dalje ćemo gledati ljude koji govore pred kamerom, možda pred manjom kamerom na mobitelu umjesto velikom TV kamerom. Mislim da iz novinarske perspektive budućnost ostaje uzbudljiva. Ljudi žele informacije i priče, no s poslovnog gledišta situacija je izazovna.