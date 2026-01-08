ŽELJKO PALAJIĆ
Vrhovni sud za N1: Apeliramo da predsjednik bude izabran čim prije
Glasnogovornik Vrhovnog suda Željko Palajić komentirao je za N1 izjave premijera Andreja Plenkovića da neće biti izbora predsjednika Vrhovnog suda ako se suci Ustavnog suda neće birati po principu 2:1 u korist vladajuće koalicije.
"Vrhovni sud ne komentira izjave političara, ne komentira zbivanja u političkoj areni. Kada je pitanje izbora predsjednika ili predsjednice, Vrhovni sud je izvršio svoju obvezu koja postoji u zakonu i Ustavu, dali smo mišljenje o kandidatima pa je sudbina odluke na nekome drugome. Ono što mogu reći je da Vrhovni sud normalno funkcionira, radi kao i inače. Naravno, željeli bismo da čim prije bude izabran čelnik i apeliramo da to bude čim ranije."
Hoće li ova situacija stvoriti probleme za sudstvo u Hrvatskoj?
"Ne. Niti na Vrhovnom sudu ni u hrvatskom sudstvu. Naravno, uvijek je bolje imati izabranog čelnika, koji ne obavlja funkciju samo tehnički. To je poželjna situacija i zato se nadamo da će izbor doći čim ranije. Ali, u sami izbor se ne bismo željeli miješati, Vrhovni sud i sudbena vlast niti ima utjecaja na to, niti želi utjecati na to", zaključio je Palajić.
