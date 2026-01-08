Oglas

Vrhovni sud za N1: Apeliramo da predsjednik bude izabran čim prije

author
N1 Hrvatska
08. sij. 2026. 14:04

Glasnogovornik Vrhovnog suda Željko Palajić komentirao je za N1 izjave premijera Andreja Plenkovića da neće biti izbora predsjednika Vrhovnog suda ako se suci Ustavnog suda neće birati po principu 2:1 u korist vladajuće koalicije.

"Vrhovni sud ne komentira izjave političara, ne komentira zbivanja u političkoj areni. Kada je pitanje izbora predsjednika ili predsjednice, Vrhovni sud je izvršio svoju obvezu koja postoji u zakonu i Ustavu, dali smo mišljenje o kandidatima pa je sudbina odluke na nekome drugome. Ono što mogu reći je da Vrhovni sud normalno funkcionira, radi kao i inače. Naravno, željeli bismo da čim prije bude izabran čelnik i apeliramo da to bude čim ranije."

Hoće li ova situacija stvoriti probleme za sudstvo u Hrvatskoj?

"Ne. Niti na Vrhovnom sudu ni u hrvatskom sudstvu. Naravno, uvijek je bolje imati izabranog čelnika, koji ne obavlja funkciju samo tehnički. To je poželjna situacija i zato se nadamo da će izbor doći čim ranije. Ali, u sami izbor se ne bismo željeli miješati, Vrhovni sud i sudbena vlast niti ima utjecaja na to, niti želi utjecati na to", zaključio je Palajić.

Teme
Izbor sudaca andrej plenković vrhovni sud Željko Palajić

