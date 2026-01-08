HDZ: Kada god progovori, Hajdaš zvani Urnebes zabije autogol SDP-u

Hrvatska demokratska zajednica reagirala je na poruku predsjednika SDP-a oko odabira sudaca za Ustavni i Vrhovni sud Republike Hrvatske.
Podsjetimo, Siniša Hajdaš Dončić u srijedu je "krajnje skandaloznom i suludom" ocijenio izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da imenovanje predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda.
"Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine", ustvrdio je Hajdaš Dončić u reakciji na Plenkovićevu izjavu.
Nije se trebalo dugo čekati na službeni odgovor vladajuće stranke.
"Kada god progovori, Hajdaš zvani Urnebes zabije autogol SDP-u. Zaboravio je („zaboravio“) da je njegova partija 2017. uvjetovala izbor troje sudaca Ustavnog suda osnutkom saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor u Sabor RH", poručili su iz HDZ-a objavom na Facebooku.
"Tada to nije ocjenjivao kao „izravno degradiranje integriteta kandidata za USUD" ili kao „grubi nasrtaj na temelje demokracije“. Šampion licemjerja Hajdaš tada taj SDP manevar nije proglašavao „skandaloznim i suludim“", dodaje se.
"Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?! - upitao je u svojoj objavi Branko Bačić.
Predsjednik Andrej Plenković još sinoć je pak podsjetio da je SDP lani namjerno opstruirao izbor 10 ustavnih sudaca u ustavnom roku, pa se zbog toga idućeg dana, u subotu, morala održati izvanredna sjednica Sabor RH. I poručio:
"Kada oni ucjenjuju i blokiraju imenovanja, onda to ljevica predstavlja kao „demokraciju“, ali kada HDZ traži da se paketno riješe stvari, onda je to „okupacija“?!"
