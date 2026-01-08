Što se tiče njegovog i HDZ-ovog političkog stava da su te dvije stvari vezane, to će dovesti do toga da se neće izabrati ni jedni ni drugi. U jednome sudjeluje predsjednik, u drugome opozicija, ne znam tko bi se onda trebao tehnički dogovarati oko tih procesa, s obzirom na to da mi o izboru predsjednika Vrhovnog suda sudjelujemo isključivo glasanjem u Saboru, ali naši glasovi nisu presudni. A u izboru ustavnih sudaca sudjelujemo u svim fazama, uključujući i glasanje. Bez naših glasova, bez glasova prvenstveno lijeve opozicije, nema izbora ustavnih sudaca."