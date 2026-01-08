O izboru sudaca
Bauk: Ako se Plenković želi baviti paketima, neka instalira Temu aplikaciju
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je SDP-ov saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za obranu, Arsen Bauk. Povod za razgovor bili su komentari Andreja Plenkovića oko izbora sudaca za Vrhovni sud.
"Izbor predsjednika Vrhovnog suda u fazi je da su kandidati saslušani pred Odborom za pravosuđe, koji bi trebao glasati, dati mišljenje o kandidatima i uputiti predsjedniku RH. Nakon toga, predsjednik bi trebao predložiti nekoga od njih koji su se javili na javni poziv za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. To bi trebalo uvrstiti u dnevni red Hrvatskog sabora, provesti raspravu i izvršiti glasanje. Tu Vlada ni premijer nemaju nikakvu ulogu", kaže Arsen Bauk.
"Izbor sudaca Ustavnog suda je također u fazi da su saslušani kandidati pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor bi trebao glasati, oni kandidati koji dobiju dovoljno glasova idu na Plenarnu sjednicu, o njima se provede rasprava i onda Sabor glasa. Tu također nema ni Vlade ni premijera. Predsjednik HDZ-a pak ima ulogu da svojim zastupnicima u Saboru da neke političke smjernice. Ali to može jedino kao predsjednik HDZ-a i u tom smislu sam ga ja jučer i doživio", kaže Bauk.
Dodaje kako ne razumije gdje Andrej Plenković vidi "cirkus" oko izbora sudaca Ustavnog suda.
"S obzirom da nije u Saboru, doista ne znam na koji cirkus misli prilikom izbora 10 sudaca Ustavnog suda, s obzirom na to da je izbor nakon pregovora izvršen relativno lako. Bio je mali prijepor oko dana glasanja. Tu nije bilo nikakvog cirkusa, to je bio ogledni primjer kako bi trebalo provoditi izbore sudaca dvotrećinskom većinom...
Što se tiče njegovog i HDZ-ovog političkog stava da su te dvije stvari vezane, to će dovesti do toga da se neće izabrati ni jedni ni drugi. U jednome sudjeluje predsjednik, u drugome opozicija, ne znam tko bi se onda trebao tehnički dogovarati oko tih procesa, s obzirom na to da mi o izboru predsjednika Vrhovnog suda sudjelujemo isključivo glasanjem u Saboru, ali naši glasovi nisu presudni. A u izboru ustavnih sudaca sudjelujemo u svim fazama, uključujući i glasanje. Bez naših glasova, bez glasova prvenstveno lijeve opozicije, nema izbora ustavnih sudaca."
"Ako će parlamentarna većina htjeti neke sastanke, vjerojatno ćemo se odazvati, da čujemo što imaju za reći. Čekat ćemo da dođe do te faze da sudjelujemo u raspravi kao zastupnici i na kraju glasamo. Ako se predsjednik HDZ-a želi baviti paketima, neka instalira Temu aplikaciju, neka to ne radi na Saboru", kaže Bauk.
Komentirao je i izjavu ministra Branka Bačića, koji je prozvao SDP-ovog Hajdaša Dončića za "dvostruka mjerila".
"Što se tiče izbora ustavnih sudaca 2017., ja sam sudjelovao. Dva suca smo relativno brzo dogovorili. Oko trećeg suca smo postigli konsenzus. Tako da ova priča "dva naprema jedan" nije tada bila primjenjena, pa vjerujem da neće ni sada. Uostalom, mandat ove Vlade je još dvije godine, a mandat ustavnih sudaca je osam. Nije sigurno da će ta Vlada trajati osam godina od danas, nije sigurno ni tri", kaže Bauk.
"Proces izbora ustavnih sudaca bit će predmet daljnih razgovora nas i HDZ-a. Proces izbora predsjednika Vrhovnog suda ne može biti predmet rasprava nas i HDZ-a, jer mi tu nemamo ni ključnu ni proceduralnu ulogu. Ovo doživljavam kao jedan taktički potez HDZ-a, ali ne mogu ga shvatiti ozbiljno, jer i oni i mi znamo da te dvije stvari nisu vezane. Ja bih mogao koristiti dosta metafora koje mi padaju na pamet, ali suzdržat ću se", dodao je SDP-ov saborski zastupnik.
