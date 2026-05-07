Nijemcu prekipjelo zbog rezerviranja ležaljki ručnicima, dobio odštetu
Rezerviranje ležaljki ručnicima godinama izaziva nezadovoljstvo među turistima u popularnim europskim ljetovalištima, a sada je spor zbog te prakse završio i na sudu.
Njemački turist, koji je tijekom odmora u Grčkoj svaki dan bezuspješno tražio slobodnu ležaljku, tužio je organizatora putovanja - i dobio spor. Sud u Hannoveru presudio je da njegova obitelj zbog nedostatka slobodnih ležaljki ima pravo na veću odštetu.
Nijemac, čiji identitet nije objavljen, ljetovao je s obitelji u Grčkoj 2024. godine. Kako prenosi BBC, rekao je da je unatoč ustajanju u šest ujutro svakog dana morao oko 20 minuta tražiti slobodnu ležaljku.
Tužio je organizatora putovanja
Zbog sustava rezerviranja ležaljki tužio je organizatora putovanja. Tvrdio je da su ležaljke stalno bile „rezervirane“, zbog čega ih gosti zapravo nisu mogli koristiti. Općinski sud u Hannoveru presudio je u njegovu korist i zaključio da četveročlana obitelj ima pravo na veći povrat novca za turistički aranžman jer je njihov odmor bio „manjkav“.
Muškarac je za paket-aranžman na grčkom otoku Kosu, gdje je putovao sa suprugom i djecom, platio 7.186 eura. Na sudu je tvrdio da organizator putovanja nije osigurao provođenje zabrane rezerviranja ležaljki ručnicima u resortu niti je reagirao protiv gostiju koji su to činili. Budući da slobodnih ležaljki često nije bilo, njegova su djeca morala ležati na podu.
Sud odlučio da obitelj ima pravo na veću odštetu
Iako je organizator putovanja obitelji isprva isplatio 350 eura odštete, sud u Hannoveru odlučio je da im pripada povrat od 986,70 eura. Sudci su u obrazloženju naveli da turistička agencija nije upravljala hotelom pa nije mogla jamčiti da će svaki gost u svakom trenutku imati dostupnu ležaljku, ali je trebala osigurati odgovarajuću organizaciju i „razuman“ omjer broja ležaljki i broja gostiju.
Rezerviranje ležaljki i mjesta na plaži ručnicima posljednjih godina izaziva sve više frustracija među turistima koji posjećuju popularne europske destinacije. Praksa koja je na nekim mjestima postala gotovo uobičajena redovito izaziva sukobe među gostima.
Na hrvatskoj obali posljednjih su godina neka mjesta već pokrenula svojevrsni „rat“ protiv turista koji ostavljanjem ručnika, suncobrana i drugih predmeta pokušavaju zauzeti najbolja mjesta uz more. Slične akcije provode i u Španjolskoj, gdje prekršitelje mogu kazniti s čak 300 eura.
