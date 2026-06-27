Zašto turisti nose plastične vrećice u more? "Balkanska metoda" ima vrlo praktičnu svrhu

Kako piše britanski portal The Sun, mladić je vrećicu s osobnim stvarima pričvrstio za manji napuhani madrac dok su se on i djevojka kupali. Tako su svoje stvari cijelo vrijeme imali na oku, a da nisu morali moliti nepoznate ljude da ih pripaze. Snimka je brzo postala hit i prikupila više od milijun oznaka "sviđa mi se". Autorica videa u šali je napisala da njezin dečko previše razmišlja o svemu pa se nije usudio ostaviti stvari bez nadzora na plaži.