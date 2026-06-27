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Zašto turisti nose plastične vrećice u more? "Balkanska metoda" ima vrlo praktičnu svrhu
U posljednje vrijeme na plažama se mogu primijetiti ljudi koji sa sobom u more nose plastične vrećice – a evo zašto to rade.
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Ljetovanje uz more često donosi i jednu neugodnu dilemu: što učiniti s mobitelom, novčanikom, ključevima i drugim vrijednostima kada svi istodobno žele u more? Upravo zbog tog problema društvenim se mrežama posljednjih dana proširila snimka koja je izazvala brojne reakcije i rasprave.
Na videu, koji je postao viralan na TikToku, djevojka je pokazala neobično rješenje svojeg dečka. Budući da nije želio ostaviti vrijedne stvari bez nadzora na plaži, spremio ih je u plastičnu vrećicu i ponio sa sobom u more, prenosi metropolitan.si.
Vrećica je plutala uz njega
Kako piše britanski portal The Sun, mladić je vrećicu s osobnim stvarima pričvrstio za manji napuhani madrac dok su se on i djevojka kupali. Tako su svoje stvari cijelo vrijeme imali na oku, a da nisu morali moliti nepoznate ljude da ih pripaze. Snimka je brzo postala hit i prikupila više od milijun oznaka "sviđa mi se". Autorica videa u šali je napisala da njezin dečko previše razmišlja o svemu pa se nije usudio ostaviti stvari bez nadzora na plaži.
Iako se mnogima ideja učinila zabavnom, brojni su korisnici priznali da je riječ o vrlo stvarnom problemu. Svatko tko je barem jednom bio sam na plaži ili u društvu u kojem su svi željeli istodobno u more zna koliko je neugodno ostaviti mobitel, novčanik i ključeve automobila bez nadzora. Upravo zato se ispod videa brzo razvila rasprava o različitim načinima zaštite osobnih stvari tijekom kupanja.
"Balkanska metoda" oduševila komentatore
Među komentarima posebnu je pozornost privukao savjet koji su korisnici prozvali "balkanskom metodom". Prema toj metodi, vrijedne stvari stave se u vrećicu, u pijesku se iskopa manja rupa, u nju se sakrije vrećica, a zatim se sve prekrije ručnikom. Tako bi predmeti trebali biti manje uočljivi mogućim lopovima.
Neki su napisali da mobitel, novčanik i ključeve često skrivaju ispod odjeće ili među složenim ručnicima jer im se to čini praktičnijim nego da traže nepoznate ljude da pripaze na njihove stvari.
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