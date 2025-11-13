Žito grupa kupuje od Fortenove Zvijezdu

Fortenova grupa i Žito grupa potpisat će danas ugovor o kupoprodaji kompanija Zvijezda plus d.o.o. i Zvijezda d.o.o. Ljubljana, kojim Žito grupa stječe sav udjel u tim kompanijama, izvijestili su iz obje kompanije, ne navodeći vrijednost transakcije.
Potpisivanjem ugovora zaključeni su pregovori o stjecanju, a transakcija će biti finalizirana po dobivanju odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, dodaje se u zajedničkom priopćenju.
Preuzimanjem Zvijezde, kompanije sa 109 godina tradicije u proizvodnji prehrambenih proizvoda, Žito grupa u svoj portfelj dobiva tri snažna branda: Zvijezdu, Margo i Omegol. U 2024. godini Zvijezda je imala realizaciju od 84.000 tona gotovih proizvoda i ostvarila je prihod od 155 milijuna eura, a kompanija trenutno zapošljava više od 440 zaposlenih.
"Izlazak iz ove djelatnosti nastavak je procesa koje je Fortenova grupa započela s prodajom kompanija koje su imale poljoprivrednu proizvodnju. Kao i u svim dosadašnjim procesima dezinvestiranja, naš je fokus i u ovom procesu bio usmjeren na traženje onih partnera koji će, osim plaćanja fer cijene, dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju i očuvanju zaposlenosti, tradicije i tržišne pozicije koju ima Zvijezda. Stoga je i finalizacija ove transakcije rezultat našeg uvjerenja kako je Žito grupa, koja ima domaću sirovinsku osnovu i tehnološku izvrsnost, najprirodnije okruženje za Zvijezdu, u kojem će ta kompanija, uz svoj stručni i kadrovski potencijal, usmjereno vođenje i razvojnu viziju, dobiti novi zamah. Ujedno time dodatno jačamo partnerstvo dviju velikih regionalnih kompanija", izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.
Dodao je da je ta transakcija dodatno financijski osnažila Fortenova grupu i stvorila temelje za njezin daljnji rast.
Industrijska proizvodnja u Žito grupi vertikalno se nadovezuje na ratarsku i stočarsku proizvodnju. Grupaciju industrije čine Mesna industrija Dobro, Tvornica ulja Čepin, Tvornica stočne hrane Vitalka, pogon dorade sjemenske robe te proizvodnja električne energije. U priopćenju se ističe i da je Žito najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta te drugi najveći proizvođač svinja.
"Tom transakcijom Žito grupa dodatno jača svoju poziciju na regionalnom tržištu prehrambene industrije te širi svoj portfelj proizvoda i proizvodnih kapaciteta. Vjerujemo da će sinergija između postojećih proizvodnih pogona Žito grupe i Zvijezde doprinijeti još većoj učinkovitosti, inovativnosti i konkurentnosti na tržištu. Zahvaljujemo Fortenova grupi na povjerenju, kao i svima koji su sudjelovali u realizaciji ove značajne transakcije", poručio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žito grupe.
Konačna kupoprodajna cijena bit će utvrđena po zaključenju transakcije, sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene, ovisno o ostvarenim financijskim rezultatima i poslovanju društva Zvijezda plus d.o.o. do dana zaključenja, zaključuje se u priopćenju.
Žito grupa prodala gotovo četvrtinu udjela u Tvornici ulja Čepin
Ranije danas Nadzorni odbor Žita dao je upravi suglasnost za kupnju Zvijezde Plus i Zvijezde Slovenija od Fortenova Grupe, izvijestilo je Žito u četvrtak.
U srijedu je, pak, Žito grupa objavila da je zaključila transakciju kuporprodaje 23 posto dionica Tvornice ulja Čepin (TUČ), kojom je ciparska kompanija Equinor Limited stekla 881.706 dionica odnosno 23 posto udjela u čepinskoj uljari. Transakcija je realizirana temeljem ugovora o kupoprodaji sklopljenog sredinom svibnja.
Podsjetimo, u prospektu IPO-a Žita, kojom je kompanija ljetos prikupila više od 130 milijuna eura novog kapitala, bila je najavljena ta transakcija. Cijena po kojoj je transakcija objavljena nije navedena. TUČ, kako navode iz te kompanije, vodeći je domaći proizvođač zrna uljarica, s godišnjim kapacitetom prerade od 150.000 tona i proizvodnjom od 32 milijuna litara rafiniranih ulja godišnje. Posluje od 1942. godine, a u sastav Žito grupe ušao je 2013. godine.
