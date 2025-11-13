Žito grupa kupuje od Fortenove Zvijezdu

"Izlazak iz ove djelatnosti nastavak je procesa koje je Fortenova grupa započela s prodajom kompanija koje su imale poljoprivrednu proizvodnju. Kao i u svim dosadašnjim procesima dezinvestiranja, naš je fokus i u ovom procesu bio usmjeren na traženje onih partnera koji će, osim plaćanja fer cijene, dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju i očuvanju zaposlenosti, tradicije i tržišne pozicije koju ima Zvijezda. Stoga je i finalizacija ove transakcije rezultat našeg uvjerenja kako je Žito grupa, koja ima domaću sirovinsku osnovu i tehnološku izvrsnost, najprirodnije okruženje za Zvijezdu, u kojem će ta kompanija, uz svoj stručni i kadrovski potencijal, usmjereno vođenje i razvojnu viziju, dobiti novi zamah. Ujedno time dodatno jačamo partnerstvo dviju velikih regionalnih kompanija", izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.