Nove političke igre oko Jadranskog naftovoda

Štern ističe da mu je držanje hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara prema mađarskoj vladi i MOL-u - vrlo simpatično. "On tu s osnovom i samopouzdano uzima stvari iz svojeg resora u svoje ruke. A s druge strane, imate slučaj da u ime MOL-a govori Szijjarto, dok se MOL uopće ne oglašava. Meni je to sve vrlo čudno. Pored svega i to da MOL ima rafineriju i u Rijeci, ali ona se ne spominje kod prijema nafte za Mađarsku i Slovačku preko JANAF-a. Spominju se samo njihovi pogoni, iako bi najjeftinija bila Rijeka. Vrlo čudno", poručio je Davor Štern.