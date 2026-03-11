Mađarska u Ukrajinu šalje tim da istraži oštećenje naftovoda Družba

Mađarska je u Ukrajinu poslala tim koji bi trebao istražiti oštećenja na naftovodu Družba, u vrijeme kada Mađarska želi ponovno pokrenuti dotok ruske nafte zbog rastućih cijena uzrokovanih ratom na Bliskom istoku.
Družba je u središtu spora Budimpešte i Kijeva od siječnja kada je njome prekinut transport energenata. Mađarska je zbog toga prošlog mjeseca uložila veto na nove sankcije EU-a Rusiji i na zajam Ukrajini.
"Vlada je formirala delegaciju koja bi trebala utvrditi činjenice vezane za naftovod Družbu", rekao je zamjenik ministra energetike Gabor Czepek na Facebook. "Naš je posao ustanoviti stanje naftovoda i stvoriti uvjete za njegovo ponovno pokretanje".
Mađarska i Slovačka, jedine članice EU-a koje još uvoze rusku naftu, optužuju Ukrajinu da iz političkih razloga namjerno odgađa ponovni dotok.
Ukrajina pak tvrdi da je naftovod oštećen u napadu ruskog drona i da se ne može tako brzo popraviti.
Czepek je rekao da je i Slovačka dio misije koja ima četiri člana.
