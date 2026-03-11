Oglas

TRANSPORT ENERGENATA

Mađarska u Ukrajinu šalje tim da istraži oštećenje naftovoda Družba

author
Hina
|
11. ožu. 2026. 14:17
FILE PHOTO: A meter shows near zero-level pressure at a line production station on a Druzhba pipeline in Brody, some 460 km (286 miles) west of Kiev January 10, 2007. REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
REUTERS/Gleb Garanich

Mađarska je u Ukrajinu poslala tim koji bi trebao istražiti oštećenja na naftovodu Družba, u vrijeme kada Mađarska želi ponovno pokrenuti dotok ruske nafte zbog rastućih cijena uzrokovanih ratom na Bliskom istoku.

Oglas

Družba je u središtu spora Budimpešte i Kijeva od siječnja kada je njome prekinut transport energenata. Mađarska je zbog toga prošlog mjeseca uložila veto na nove sankcije EU-a Rusiji i na zajam Ukrajini.

"Vlada je formirala delegaciju koja bi trebala utvrditi činjenice vezane za naftovod Družbu", rekao je zamjenik ministra energetike Gabor Czepek na Facebook. "Naš je posao ustanoviti stanje naftovoda i stvoriti uvjete za njegovo ponovno pokretanje".

Mađarska i Slovačka, jedine članice EU-a koje još uvoze rusku naftu, optužuju Ukrajinu da iz političkih razloga namjerno odgađa ponovni dotok.

Ukrajina pak tvrdi da je naftovod oštećen u napadu ruskog drona i da se ne može tako brzo popraviti.

Czepek je rekao da je i Slovačka dio misije koja ima četiri člana.

Teme
Družba Gabor Czepek Naftovod Družba

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ