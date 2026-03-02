Novi požar u splitskom zatvoru: Dio zatvorenika završio u bolnici

Splitski vatrogasci su oko 18:30 dobili dojavu da je u zatvoru Bilice izbio požar.
Po dolasku su uvidjeli da gore madraci. Zapovjednik JVP-a Split, Mario Mikas nam je da su izašli na teren i da je požar odmah stavljen pod kontrolu.
"Izašli smo s četiri vozila, gorjeli su madraci. Nekoliko ljudi zbrinuto od strane Hitne pomoći", rekao je Mikas za 24sata.
Prema informacijama 24sata, niz zatvorenika zatražio je liječničku pomoć te ih je Hitna prebacila u KBC Split. Svi su pod velikom pratnjom interventne policije.
Zatvorenici su samo prošle godine izazvali dva požara na Bilicama. U oba slučaja zapalili su madrace, jer su imali problema sa stjenicama.
