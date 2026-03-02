Bogata slovenska obitelj kupila brodogradilište 3. maj

Novi predsjednik Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) i ministar financija Tomislav Ćorić objavio je odluku CERP-a da se prihvati ponuda šibenske tvrtke Iskra brodogradilište za kupnju većinskog udjela u riječkom brodogradilištu 3. maj.
Oglas
"Ponuđeni iznos Iskra brodogradilišta u potpunosti zadovoljava uvjete koji su traženi u javnom natječaju za prodaju udjela u 3. maju. Novi vlasnik preuzima obvezu zadržavanja brodograđevne djelatnosti u 3. maju", naveo je Ćorić, prenosi Jutarnji list.
Novi vlasnik 3. maja, dodao je predsjednik UV-a CERP-a, svjestan je činjenice da su potrebna ulaganja za zanavljanje proizvodnje. Ćorić je izrazio uvjerenje da će do potrebnih ulaganja u 3. maj doći.
"CERP je donio odluku da se iznos koji će Iskra brodogradilište uplatiti za kupnju udjela uputi društvu u stečaju 3. maj Rijeka, temeljem dogovora između vjerovnika i države."
Država je raspisala javni natječaj za prodaju tri vlasnička udjela u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. u rujnu prošle godine, a jedinu ponudu dalo je Iskra brodogradilište u vlasništvu poslovnog sustava Iskra Grupa slovenske obitelji Šešok. U Hrvatskoj je Iskra, podsjetimo, u svibnju 2021. kupila tvornicu kabela Elka, a kasnije, uz šibensko brodogradilište, i splitski Elmap.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas