Oglas

TVRTKA ISKRA

Bogata slovenska obitelj kupila brodogradilište 3. maj

author
N1 Info
|
02. ožu. 2026. 16:36
treći maj, 3. maj, brodogradilište 3. maj,
N1 / Borna Šmer

Novi predsjednik Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) i ministar financija Tomislav Ćorić objavio je odluku CERP-a da se prihvati ponuda šibenske tvrtke Iskra brodogradilište za kupnju većinskog udjela u riječkom brodogradilištu 3. maj.

Oglas

"Ponuđeni iznos Iskra brodogradilišta u potpunosti zadovoljava uvjete koji su traženi u javnom natječaju za prodaju udjela u 3. maju. Novi vlasnik preuzima obvezu zadržavanja brodograđevne djelatnosti u 3. maju", naveo je Ćorić, prenosi Jutarnji list.

Novi vlasnik 3. maja, dodao je predsjednik UV-a CERP-a, svjestan je činjenice da su potrebna ulaganja za zanavljanje proizvodnje. Ćorić je izrazio uvjerenje da će do potrebnih ulaganja u 3. maj doći.

"CERP je donio odluku da se iznos koji će Iskra brodogradilište uplatiti za kupnju udjela uputi društvu u stečaju 3. maj Rijeka, temeljem dogovora između vjerovnika i države."

Država je raspisala javni natječaj za prodaju tri vlasnička udjela u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. u rujnu prošle godine, a jedinu ponudu dalo je Iskra brodogradilište u vlasništvu poslovnog sustava Iskra Grupa slovenske obitelji Šešok. U Hrvatskoj je Iskra, podsjetimo, u svibnju 2021. kupila tvornicu kabela Elka, a kasnije, uz šibensko brodogradilište, i splitski Elmap.

Teme
3. maj brodogradilište iskra obitelj šeško

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ