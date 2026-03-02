Bogata slovenska obitelj kupila brodogradilište 3. maj

Država je raspisala javni natječaj za prodaju tri vlasnička udjela u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. u rujnu prošle godine, a jedinu ponudu dalo je Iskra brodogradilište u vlasništvu poslovnog sustava Iskra Grupa slovenske obitelji Šešok. U Hrvatskoj je Iskra, podsjetimo, u svibnju 2021. kupila tvornicu kabela Elka, a kasnije, uz šibensko brodogradilište, i splitski Elmap.