Novi pravilnik: Stroža pravila za specijalizacije liječnika. Što se mijenja?

Pravilnikom se mijenja i način provjere znanja. Nakon završetka zajedničkog internističkog ili kirurškog debla uvodi se obvezni pisani ispit koji će se istodobno provoditi na svim medicinskim fakultetima svakih šest mjeseci. Završni specijalistički ispit sastojat će se od pisanog i usmenog dijela, pri čemu će pisani dio sadržavati najmanje 70 pitanja s višestrukim odgovorima, a za prolazak će biti potrebno ostvariti najmanje 60 posto točnih odgovora. Kandidat koji ni nakon četiri pokušaja ne položi specijalistički ispit gubi pravo na daljnje specijalističko usavršavanje u toj grani medicine.