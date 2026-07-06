PARADA RAZDORA
Kovačević: Šeparoviću se svatko s pravom može smijati, Milanović je nepristojan, a Plenković provodi tihi državni udar
Bivši diplomat Božo Kovačević u Novom je danu kod naše Nine Kljenak komentirao posljednji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te napad bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića na predsjednika Republike
Kovačević je osudio Milanovićev napad na novinare i istaknuo da bi predsjednik morao javno nastupati nakon prethodne pripreme.
"Ponašao se kao privatna osoba, bio je nepripremljen i pokazao se kao priličan nasilnik prema novinarima. Nije se ponašao kao osoba koja predstavlja važnu insituticiju nego kao privatna osoba, kao već bezbroj puta dosad. Predsjednik predstavlja državu, čak i kad govori u osobno ime, jer se sve što kaže može shvatiti kao govor u ime države, a posljedice takvog izražavanja može osjetiti i država. Kad govori o Andreju Vučiću, Zoran Milanović vrijeđa i predsjednika Srbije i premijera vlastite države", naglasio je bivši hrvatski diplomat.
"Država lakrdija"
Što se tiče konkretnog sukoba oko (ne)odlaska pripadnika počasno-zaštitne bojne u Pariz i koalicije voljnih, ocijenio je da svi u državi moraju poštovati i Ustav i zakone, ali i da su zakoni često nesuklađeni.
"Zakoni su prilično zbrkani, a to govori i o kvaliteti pravne struke u Hrvatskoj koja dopušta da se donose takvi zakoni. No, naši stručnjaci za ustavno pravo i Ustavni sud ne reagiraju na to niti reagiraju na to da vlada sustavno krši Ustav. Ovo je lakrdija i kad državu predstavljaju takvi ljudi, oni koji to promatraju, mogu samo zaključiti da je i država lakrdija", rekao je Kovačević.
"Sreća je naša da Šeparović više ni o čemu ne odlučuje"
Komentirao je i objavu Miroslava Šeparovića, bivšeg predsjednika Ustavnog suda na društvenim mrežama, u kojoj se obračunao s predsjednikom Milanovićem.
"Biviši predsjednik Ustavnog suda tim je postom pokazao kakav je bio predsjednik Ustavnog suda - takav da mu se svatko s pravom može smijati. Napisao je i kako je sreća da Milanović ni o čemu ne odlučuje, a sreća je naša, zapravo, da gospodin Šeparović više ni o čemu ne odlučuje jer se iz tog posta može samo zaključiti da je bio nekompetentan za ono što je radio", ocijeno je Kovačević.
Milanović je nepristojan, ali premijer vlada po sistemu "Država to sam ja"
Za ponašanje Milanovića i Andreja Plenkovića kaže da je to pitanje dječje psihologije, ali što se tiče konkretnih problema, Kovačević smatra da je problem u premijeru Plenkoviću, koji želi samostalno odlučivati o vanjskoj politici, ignorirajući predsjednika i Ustav, koji zahtijeva da zajednički oblikuju i provode vanjsku politiku.
"Ovo nije protokolarna igra. Vlada sustavno obmanjuje javnost i krši Ustav. Milanovićevi istupi su nepristojni, ali ako slušamo što govori, ima praov kad kaže da su i njegova nadležnost pitanja obrane i sigurnosti i na međunarodnoj razini. Imamo premijerovu nekompetentnost i nespremnost za zajedničko rješavanje problema. Premijer prihvaća inpute za raspravu samo oko onih stvari s kojima se on slaže; njegova je poruka 'Država to sam ja' i tako i vlada Hrvatskom", istaknuo je Kovačević.
"Prikriveni državni udar"
"Ustavni sud i ustavno-pravni stručnjaci dopustili su da vlada dugotrajno, sustavno i namjerno krši Ustav, za njih je tema samo ono što Plenković kaže da je tema. Plenković sam vodi tajnu vanjsku politiku, ignorira predsjednika Republike s kojim, po Ustavu, mora sukreirati vanjsku politiku. Predsjednikovi javni nastupi su neprimjereni dužnosti koju obavlja, ali to ne može biti opravdanje za prikriveni državni udar koji provodi Plenković", zaključio je Kovačević.
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