Kovačević: Šeparoviću se svatko s pravom može smijati, Milanović je nepristojan, a Plenković provodi tihi državni udar

"Biviši predsjednik Ustavnog suda tim je postom pokazao kakav je bio predsjednik Ustavnog suda - takav da mu se svatko s pravom može smijati. Napisao je i kako je sreća da Milanović ni o čemu ne odlučuje, a sreća je naša, zapravo, da gospodin Šeparović više ni o čemu ne odlučuje jer se iz tog posta može samo zaključiti da je bio nekompetentan za ono što je radio", ocijeno je Kovačević.