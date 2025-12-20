Novi predsjednik HSS-a: "Stranku ću vratiti korijenima, idemo samostalno na izbore"

Krešo Beljak, koji se nije kandidirao za novi mandat na čelu HSS-a rekao je je: "Od prvog dana me ruše, od prvih izbora koji su bili tri mjeseca nakon što sam izabran za predsjednika. Kada smo s jednog mandata došli na pet, nekima to nije bilo dovoljno. Ljudi žele na vlast, vlast je ta koja je bitna. (...) Ja sam HSS vodio u tri izborna ciklusa, sva tri puta s lijevom koalicijom, sva tri puta je ta lijeva koalicija gubila izbore i mislim da sam došao do kraja tog puta", izjavio je Beljak.