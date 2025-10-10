ŠEF hss-A NA ODLASKU
Beljak: Naš pozdrav je "Vjera u Boga i seljačka sloga", a nismo se ponašali ni kršćanski ni složno
Predsjednik HSS-a u odlasku i saborski zastupnik Krešo Beljak gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, te je komentirao stanje u HSS-u, kao i stanje hrvatske političke scene.
Krešo Beljak neće se ponovno kandidirati za predsjednika Hrvatske seljačke stranke, kako je objasnio, nakon devet godina:
"Vrijeme je za odlazak. Tri puta sam vodio stranku u gubitničkoj koaliciji, u lijevoj koaliciji koje su izgubile izbore. Izbori se nisu dobili tri puta, mislim da je to sasvim dovoljno da kapetan da ostavku, odnosno da se više ne kandidira. Ja ostajem svakako u HSS-u i bit ću produžena ruka novog vodstva HSS-a u saboru."
Ne želi ulaziti u izbore za novog predsjednika niti izjavljivati tko bi ga mogao zamijeniti, ali dodaje kako je siguran da HSS ima budućnost: "Imamo dovoljno kvalitetnih ljudi u stranci, svatko se može kandidirati."
"Moja politička priča pokazala se promašenom"
O svom povlačenju, istaknuo je: "Moja politička priča se pokazala promašenom. Ja sam zatekao HSS 2016. godine otprilike tu gdje je sada. Nema smisla čekati još tri godine sljedeće izbore da se nastavi trend silazne putanje", objasnio je svoju odluku da se ne kandidira za sljedeće unutarstranačke izbore."
Također, istaknuo je kako je HSS stranka koja bi trebala pretendirati da sama izađe na izbore, a to je zadnji put bilo krajem 2007. godine, komentiravši što se dogodilo u HSS-u od toga perioda pa nadalje: "Naš tradicionalni pozdrav je 'Vjera u Boga i seljačka sloga', a ponašali su se, ili ponašali smo se, sve samo ne kršćanski, a još manje složno."
O stanju u Hrvatskoj: "Da nije dobro, ljudi bi izašli na ulice"
Naglasio je, iako više neće biti predsjednik HSS-a, i dalje je saborski zastupnik u oporbi. Upitan kako se Hrvatska promijenila u posljednjih 10 godina te za komentar o tome kakva je trenutno politička klima u državi, Beljak je zaključio kako je očito da se živi bolje nego prije: "Da nije dobro, ljudi bi izašli na ulice," napomenuo je.
"Nema revolucija, nema prosvjeda, imate prosvjede oko apsolutno nebitnih stvari. Vratili smo se u Drugi svjetski rat. Meni je to neki fenomen, mi se ne moramo bojati Trećeg svjetskog rata, kod nas još Drugi nije završio," komentiravši rasprave oko pozdrava 'Za Dom spremni' te reakcije koje su stigle nakon održavanja Thompsonovog koncerta.
Zašto se može dogoditi da toliki broj ljudi prihvaća u društvu ZDS kao stari hrvatski pozdrav, to ne zna, ali zaključio je: "Tko smatra da je NDH bila izraz volje hrvatskog naroda - jedinica iz Povijesti."
