OPET RAST
Novi udar na vozače? Dizel bi idućeg tjedna mogao dosegnuti rekordnu cijenu u Hrvatskoj
Cijena eurodizela na hrvatskim bi benzinskim postajama idućeg tjedna mogla dosegnuti najvišu razinu dosad.
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Prema podacima koje donosi Dnevnik Nove TV, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, odnosno s dosadašnjih 1,85 na 1,96 eura po litri. Slično bi se kretala i cijena plavog dizela, koja bi s 1,40 eura mogla porasti na 1,51 eura po litri.
Takav rast cijena dodatno bi pogodio prijevoznike, koji već upozoravaju na sve veće probleme u poslovanju.
"Nikad teže nije bilo, isplativost je sve manja, a koliko ja imam saznanja, neki ljudi su već i odustali, prodali firme, zatvorili fime prijevozničke, misle se baviti nečim drugim jer ovo više nema smisla", rekao je Branko Trstenjački iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.
Povećanje cijena prijevoza
Očekuje se i rast cijena prijevoza, a logističari već računaju posljedice viših troškova goriva.
"To su definitivno povećanja koja prijevoznici ne mogu trpiti sami, prijevozništvo je jedna branša koja je prilično niskoprofitabilna, profitne marže su do pet posto, tkao da će to sigurno morati prijeći na cijene transporta, koje će onda naravno prelaziti dalje skroz do finalnog proizvoda", kazao je vlasnik logističke tvrtke Petar Šimić.
Poskupljenje bi posebno moglo pogoditi poljoprivrednike kojima je plavi dizel potreban za rad na zemlji.
"Po nekakvom hektaru će nam biti skuplje, što se samo goriva tiče 100 eura trošak će narasti u odnosu na prethodno razdoblje, više nego što je bio do sad... Ovakva poskupljenja otkad se bavimo poljoprivredom još nismo doživjeli", rekao je poljoprivrednik Matija Brlošić.
Traži se pomoć države, no prostor za dodatne intervencije ograničen je. Trošarine na dizel već su smanjene ispod minimalno dopuštenih razina, što utječe na prihode državnog proračuna.
U Hrvatskoj se tjedno proda oko 48 milijuna litara dizela, a zbog trenutačno sniženih trošarina državni proračun svaki tjedan bilježi minus od 4,3 milijuna eura. Kod plavog dizela trošarine ne postoje, dok bi svako dodatno smanjenje trošarine za jedan cent državni proračun stajalo još 600 tisuća eura tjedno.
Porasle i cijene plina u Europi
Uz gorivo, ponovno su porasle i cijene plina u Europi, dosegnuvši najvišu razinu od kraja 2022. godine. Hrvatska je, kada je riječ o količinama plina, zasad osigurana.
"Imamo LNG terminal, imamo skladište, dobru transportnu infrastrukturu, što znači da ćemo plina uvijek imati dovoljno", kazao je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.
No ostaje pitanje tko će si takav plin moći priuštiti.
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