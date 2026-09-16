Gorivo u Njemačkoj nikad skuplje, vozači bijesni: "Ljude se pljačka"

U Berlinu se upućuje na to da se porez na izvanredne dobiti trenutačno razmatra na europskoj razini. "To bi bila mogućnost, ako bi se do toga došlo, da se na europskoj razini možda u budućnosti financiraju i rasterećenja", rekao je glasnogovornik Meyer. "No za to bi na europskoj razini bio potreban dogovor i održivi prijedlog."