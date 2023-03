Majka osobe s invaliditetom: “Ispada da su naša djeca fiskalni trošak države”

Podijeli :

U Newsroomu gostovala je Suzana Rešetar, predsjednica udruge Sjena, i govorila je o tome kako vidi prijedlog izmjene Zakona o osobnoj asistenciji osoba s invaliditetom.

“Sama činjenica da se zakon o najosjetljivijoj skupini brusi 15 godina poražavajuća je činjenica za Hrvatsku. Moramo jasno reći da postoje voditelji udruga za osobe s invaliditetom koji su za sebe stvorili dobre uvjete. To ne treba skrivati, to su osobe koje nikad nisu provele dan u cipelama osobe s invaliditetom, a govore u njihovo ime. Vjerujemo da mlade perspektivne osobe pune elana trebaju same sebe zastupati. Pogotovo kad su ovakve stvari u pitanju“, kazala je Rešetar te dodala da na e-savjetovanju od 1.283 prijedloga skoro niti jedan nije uvažen. “To bi trebao biti jasan znak Andreju Plenkoviću i svim kreatorima zakona da se mora nešto promijeniti“, poručila je Rešetar.

Smatra da je nova izmjena zakona o osobnoj asistenciji još gora nego stari zakon.

“Ovaj zakon nije realan sa životima osoba s invaliditetom. Taj zakon, koji je u saborskoj proceduri, smanjuje postojeća prava, ograničava i zatvara osobama s invaliditetom uključenje u život“, objasnila je Rešetar.

Tvrdi da bi do sutra mogla pričati o tome što je loše u novoj izmjeni zakona, ali istaknula je par najvećih problema.

Na prvo mjesto stavlja satnicu za asistente koja iznosi maksimalno mjesečno tek 352 sati, a i tu maksimalnu stanicu moći će dobiti samo osoba koja je potpuno ovisna o tuđoj pomoći i njezi, dakle ona koja je u budnoj komi. Drugi veliki problem je pitanje osobne asistenture za one osobe s invaliditetom kojima su roditelji njegovatelji. Dosad su imali od četiri do osam sati prava na osobnu asistenciju, a sada im se i to pravo uzima.

“Meni kao majci osobe s invaliditetom ružno je slušati koliko je novca neki političar izdvojio za nas. Ispada da su naša djeca fiskalni trošak ove države. Mi moramo biti stavka u proračunu uvijek i zauvijek. U ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike rade savjetnice koje znaju kako osobe s invaliditetom žive. Sutra ćemo, nakon drugog čitanja zakona, znati hoće li tamo prevladati razum“, zaključila je Suzana Rešetar.

