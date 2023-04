Novosel za N1: Imamo popis zahtjeva za vladajuće, evo ih

Podijeli :

Gost Dnevnika N1 televizije bio je sindikalist Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Brojni sindikati uoči sutrašnjeg Praznika rada prijete štrajkovima, Vlada kaže kako ne može udovoljiti svima.

Upitan slaže li se s Krešimirom Severom oko toga da Vlada pokušava zavaditi sindikate, Novosel kaže kako je to poseban problem vezan uz inicijativu sindikata liječnika. Navodi kako je Vlada krivo postupila što je jednoj grupi zaposlenih (liječnicima u ovom slučaju) omogućila takav status i što je trenutno u proceduri zakon koji, upozorava, ne bi smio zamijeniti kolektivno pregovaranje. Ono što je Vlada dala liječnicima, mogli bi sada tražiti i ostali, navodi Novosel.

On smatra da sindikati moraju i trebaju iskoristiti situaciju. “Radnika na tržištu nema, bruto plaća je najniža u eurozoni. Njihovo je pravo i obveza da koriste sve alate koji su im na raspolaganju. Od prosvjeda do moguće najave štrajka i štrajka. Hrvatski radnik danas zaslužuje veću plaću”, govori.

Vlada najavljuje jedinstveni zakon o plaćama, ali poručuje da nema za sve. “Vlada je poslodavac radnicima u državnom i javnom sektoru. Radnici mogu čekat zakon još neko vrijeme. Najavljeno je da neće čekati, to je njihovo legitimno pravo i ja ga apsolutno podržavam”, govori sindikalist.

Ništa bez premijera?

Govoreći o dojmu da ništa ne rješava dok se premijer ne “ukaže”, Novosel kaže: “To nažalost tako funkcioira, u kontekstu sindikata koji su probili tu Pandorinu kutiju da se sustav naruši… Dobro, nije to smak svijeta, Vlada će brzo shvatiti da mora poticati kolektivno pregovaranje i angažirati minisitre. Hoće li se premijer na trenutke uključivati, to ovisi o onome što on daje svom pregovaračkom timu.”

Sutra nema tradicionalne prvosvibanjske sindikalen povorke. “Povorka nije bila planirana, nije otkazana. Uvijek smo bili inicijator svih povorki, u početku i organizator, poslije je to preuzeto Bandić, a sad Tomašević. Sutra Grad organizira obilježavanje. Ove godine smo odlučili da nećemo odražati povorku, želimo promijeniti paradigmu radničke borbe u Hrvatskoj. Želimo da se prosvjeduje i štrajka 364 dana u godini, a na jedan dan da ljudi imaju vremena za odmor, da mogu slobodno roštiljati… Jednostavno više ne želimo tog dana, bez obzira na to koje će populističke stvari gospođa Peović sutra govoriti, mi smo svakodnevno dostupni radnicima, organiziramo kolektivno pregovaranje, pomažemo organizirati štrajk… Idemo govoriti da je prvi maj svaki dan, a ne samo na dan Praznika rada. Sutrašnje naše druženje u Tvornici je isključivo event SSSH-a. Pozvali smo predstavnike vlasti, ne da se družimo, nego da im jasno poručimo što zahtjevamo”, kaže Novosel navodeći da je nedostatak radnika ključni problem na hrvatskom tržištu rada te da Hrvatska ima najnižu bruto satnicu (12,2 eura) u eurozoni.

“To ružno tržište rada u kojem poslodavci, da bi sačuvali nisku cijenu rada, dovode radnike iz trećih zemalja i izrabljuju ih, to ne možemo dopustiti. Sutra ćemo zahtjevati da pokrijemo nešto više od 700 tisuća radnika, da povećamo materijalna prava svih radnika… Da se ugovori najniža osnovna plaća koja ne može biti niža od minimalne”, nabraja Novosel i dodaje kako HUP ne prihvaća da u kolektivni ugovor uđe ijedna plaća osim minimalne i da je to neprihvatljivo.

Jedan od ključnih zahtjeva bit će i to da se ojača DIRH, otkriva Novosel.

