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OPASNE I BRODICE

Vatrogasci svim građanima poslali apel: "Sve ćemo prijaviti policiji"

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Hina
|
04. kol. 2026. 09:49
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PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Zbog nedavnog slučaja kod naselja Vrsi u Zadarskoj županiji, kada je zaustavljena operacija protupožarnih zrakoplova na požarištu, iz Hrvatske vatrogasne zajednice u utorak su upozorili građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta.

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Korištenjem dronova u zoni gašenja požara ugrožava se sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji.

Udar drona u protupožarni zrakoplov može ozbiljno oštetiti ili čak srušiti letjelicu. Ako posade zrakoplova primijete dron u zoni djelovanja, odmah će prekinuti akciju gašenja, što višestruko usložnjava situaciju na terenu, upozorili su vatrogasci.

Također, naglasili su da posadama protupožarnih zrakoplova djelovanje otežavaju i brodice koje se približavaju zoni u kojoj protupožarni zrakoplov puni vodu na moru ili jezeru.

"Sve ćemo prijaviti policiji"

Građane su pozvali da se ne približavaju mjestu požara pješke ili s vozilima kako bi snimali ili fotografirali. Na taj se način, poručili su, ometa intervencija i dovodi izravnu opasnost.

"Još jednom upozoravamo građane - ne koristite dronove za snimanje požarišta i ne ometajte gašenje požara ili drugu intervenciju vatrogasaca radi snimanja i vlastite znatiželje i zabave. Svako neovlašteno snimanje požara dronom bit će prijavljeno policiji", apelirali su. 

Pozvali su sve građane da u slučaju da primijete požar, odmah nazovu vatrogasce na broj 193.

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Teme
kanaderi požar požari vatgrogasci

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