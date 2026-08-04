ČEPOVI NA KARASOVIĆIMA
Stručnjak o prometnom kolapsu u Konavlima na granici s Crnom Gorom: "Idućeg ljeta bit će još gore"
U nedjelju se zbog višekilometarske kolone vozila pred Graničnim prijelazom Karasovići na izlazu iz Republike Hrvatske u Crnu Goru čekalo i petnaestak sati. Kolona se protezala Jadranskom magistralom sve od Čilipa gdje se nalazi Zračna luka Dubrovnik pa do granice s Crnom Gorom.
Konavle su bile "praktički paralizirane" kako je to rekao tamošnji općinski načelnik Božo Lasić koji je zbog te situacije aktivirao Stožer civilne zaštite.
Nekim je putnicima u automobilima pozlilo pa je intervenirala i Hitna pomoć, a vatrogasci i domaće stanovništvo ljudima u vozilima donosili su vodu i puštali ih u svoje kuće da se osvježe i obave nuždu.
Crnogorski mediji objavili su u ponedjeljak kako je prošloga vikenda preko graničnog prijelaza Debeli Brijeg u Crnoj Gori (i hrvatskog Karasovići) u zemlju ušlo više 78.800 putnika.
Slična situacija i prošlih godina
U nedjelju je situaciju u Konavlima prokomentirao i premijer Andrej Plenković rekavši kako je promet pred graničnim prijelazom donekle usporio i novi sustav Europske unije Entry/Exit za digitalnu registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja.
"U Bavarskoj su završile školske obveze, krenuli su praznici u nama najbližoj velikoj njemačkoj zemlji, otuda je i ovako veliki broj ljudi. Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori, mahom su albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, a koji su krenuli ovim putem i koji im je najkraći", kazao je Plenković.
No prizori kolona vozila pred graničnim prijelazom u Crnu Goru paraliziraju Konavle nisu prvi puta viđene ni ovoga vikenda ni ove godine. Načelnik Konavala Lasić kazao je kako je na sličnu situaciju upozoravao i lani u isto doba godine.
"Novi sustav naplate cestarine bit će dodatni pritisak"
Prometni stručnjak Željko Marušić smatra kako će dogodine situacija u Konavlima biti još gora. Među ostalim i zbog toga što će Hrvatska početkom sljedeće godine uvesti novi, beskontaktni sustav naplate cestarina koji će ubrzati protok vozila na autocestama, ali ne i izvan njih.
"Uvođenje beskontaktnog sustava naplate bez zaustavljanja bit će dodatni pritisak na granicu s Crnom Gorom i pogoršat će situaciju. Kada val vozila brže siđe s autoceste i dođe na to područje, nastat će još veći problem. Taj će sustav ubrzati protočnost na autocestama, ali ne i tamo gdje se sa sustava autocesta siđe na ceste", kaže.
Što se tiče samog Graničnog prijelaza Karasovići, Marušić kaže kako je ondje problematična propusna moć vezana uz pravila Schengena.
"Čim je intenzitet dolaska vozila veći od propusne moći određene dionice događaju se situacije kakve smo vidjeli u nedjelju. Taj problem treba rješavati, ali bit će ga teže riješiti jer je problematična i propusna moć prometne infrastrukture u samoj Crnoj Gori. Čak i da nema granične kontrole, zbog toga bi tamo nastalo zagušenje prometnog toka."
Sve više turista ide u Albaniju kroz Hrvatsku
Marušić dodaje kako situaciju ne bi bitno poboljšala ni izgradnja treće prometne trake jer će granični prijelaz i dalje ostati uskim grlom. Naglašava kako je to složen problem koji treba rješavati bilateralno s Crnom Gorom.
"Može se povećati brzina i protočnost dolaska prometa do granice pa i preko same granice, ali i dalje ostaje problematičnim koliku količinu prometa može podnijeti prometna infrastruktura u Crnoj Gori."
Problem prometnih gužvi u Konavlima na samom jugu Hrvatske povećao se, smatra Marušić, otkako je Albanija postala privlačnija turistima iz Europe. Sve ih je više koji u ovo doba godine, skupa s Albancima koji rade u Njemačkoj, Austriji i drugdje u EU, krenu tamo na odmor. Cestovna infrastruktura u Crnoj Gori, Albaniji, a i na samom jugu Hrvatske sve teže to podnosi.
"Albanija doživljava turistički bum, imaju kvalitetnu ponudu i povoljne cijene, ali prometna infrastruktura usporava taj njihov trend. Ako se ovaj prometni problem na jugu Hrvatske ne riješi, idućih godina će, kako bude rasla potražnja za albanskim turizmom, biti još veći", kazao je Marušić.
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