Stručnjak o prometnom kolapsu u Konavlima na granici s Crnom Gorom: "Idućeg ljeta bit će još gore"

"Uvođenje beskontaktnog sustava naplate bez zaustavljanja bit će dodatni pritisak na granicu s Crnom Gorom i pogoršat će situaciju. Kada val vozila brže siđe s autoceste i dođe na to područje, nastat će još veći problem. Taj će sustav ubrzati protočnost na autocestama, ali ne i tamo gdje se sa sustava autocesta siđe na ceste", kaže.