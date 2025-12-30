Obersnel o optužnici: Lijepo je dobiti ovakvu novogodišnju čestitku

N1

Vojko Obersnel odbacuje optužbe koje mu se stavljaju na teret. Kaže za optužnicu je doznao iz medija, a indikativno je, smatra, da se ona podiže za događaje koji sežu u 2008. godinu. Samir Barać kratko nam je pak poručio kako u ovom trenutku nije u mogućnosti komentirati optužbe.

USKOK je na svojim stranicama objavio da je podigao optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela i još troje ljudi.

Što im se stavlja na teret?

Optužnicom se na teret stavlja da su, u razdoblju od lipnja 2008. do kraja 2016. godine u Rijeci, Vojko Obersnel do 15. travnja 2009. kao predsjednik Poglavarstva Grada Rijeke, a potom kao gradonačelnik Grada Rijeke III. okrivljeni, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, na traženje drugokrivljenog Samira Baraća, osnivača i odgovorne osobe trgovačkog društva Viktoria, dogovorno poduzimali radnje iz svog djelokruga kojima su pogodovali trgovačkom društvu na štetu financijskih interesa Grada.

U optužnici je navedeno da je Grad Rijeka oštećen za oko 160.000 eura.

Ova priča krenula je 3. lipnja 2008. godine kada je tadašnje Poglavarstvo odlučilo prodati gradsko zemljište namijenjeno gradnji jedne višestambene građevine, a riječ je o zemljištu na Kozali za koje je objavljen javni natječaj, a na njemu je najpovoljnija ponuda bila ponuda tvrtke Samira Baraća.

Obersnel: Nisam kriv

"Prvo bih rekao da je sva sreća da postoje mediji. Da nema vas ja ne bih znao da je protiv mene dignuta optužnica, što je vrlo zanimljivo.

Drugo, lijepo je dobiti ovakvu novogodišnju čestitku za nešto što sam navodno učinio još 2008. godine, a evo nalazimo se na ulazu u 2026. što mislim da je dosta indikativno za ovaj slučaj.

Na kraju i najvažnie, ne smatram se krivim - dapače uvjeren sam u svoju nevinost", rekao nam je Obersnel.