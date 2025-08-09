hoteli, kampovi i domaćinstva
Objavljene brojke: Sve više luksuznih hotela, sve manje turista
Premda je u petak stigla vijest da je turizam u blagu padu po broju dolazaka i noćenja u srpnju, podaci eVisitora pokazuju da je isti mjesec, s obzirom na lanjski srpanj, broj svih vrsta komercijalnog smještaja za turiste porastao - i to za više od milijun i 200 tisuća .
Jedan posto rasta
U Hrvatskoj je u 2025. povećan broj kategoriziranih turističkih smještajnih objekata u tri najveća segmenta - hotela je sredinom srpnja bilo 1.197 ili devet više nego u isto vrijeme 2024., kampova je bilo 16 više ili 386, a objekata u domaćinstvima 1.359 više ili 124.589, podaci su Ministarstva turizma i sporta.
U svim vrstama kategoriziranog i registriranog komercijalnog smještaja za turiste, prema podacima iz eVisitora, sredinom srpnja ove godine bilo je nešto više od 1,27 milijuna kreveta ili oko jedan posto više nego lani u isto vrijeme.
Hoteli
Sredinom srpnja ove godine najviše novokategoriziranih hotela u odnosu na isto vrijeme prošle godine nosilo je četiri zvjezdice - pet više ili 453, dok ih je s pet zvjezdica sada četiri više ili 74.
U kategorijama s dvije zvjezdice broj hotela smanjen je za tri, na 50, a sa tri zvjezdice ih je jedan manje ili 362.
Dva hotela manje sredinom srpnja ove godine u odnosu na lani ili 109 bilo je i u kategoriji komfor, dok ih je bez kategorije bilo 101 ili šest više, a u kategoriji standard isto kao lani, 45.
Od ukupno 74 hotela s kategorijom pet zvjezdica najviše ih je ili 20 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a s kategorijom četiri zvjezdice najviše ili 125 u u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
I prema ukupnom broju hotela sa četiri i pet zvjezdica sredinom srpnja ove godine Splitsko-dalmatinska županija bila je vodeća sa 140 takvih hotela, a slijedi Kvarner s 86 te Dubrovačko-neretvanska županija sa 60.
Najviše hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji, najviše novih u Zadarskoj, a na kontinentu većinom bez promjene
Splitsko-dalmatinska županija je među svim županijama s najviše ukupno kategoriziranih hotela, 290, što je dva više nego sredinom srpnja prošle godine. Po jedan hotel više ove je godine još u Osječko-baranjskoj i Brodsko-posavskoj županiji, gdje ih je sada 32 odnosno 16, a isti broj kategoriziranih hotela kao lani je ostao u većini ostalih kontinentalnih županija - u Karlovačkoj županiji ih je 20, po 16 ih je u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji, po devet u Koprivničko-križevačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, U Međimurskoj sedam, a u Bjelovarsko-bilogorskoj šest.
Najmanje hotela i isti broj kao sredinom lanjskog srpnja ove je godine bilo u Virovitičko-podravskoj županiji, pet, u Sisačko-moslavačkoj četiri te u Požeško-slavonskoj dva.
Kampova najviše u kategoriji tri i četiri zvjezdice
Među 386 kategoriziranih kampova sredinom srpnja ove godine ili 16 više nego na isti dan prošle, najviše ih je ili 90 s kategorijom tri zvjezdice, što je i četiri više nego lani, a tek nešto manje ili 88 ih je sa četiri zvjezdice ili jedan više.
S pet zvjezdica broj kampova u Hrvatskoj se ove godine nije mijenjao te ih je isto kao lani, devet, a onih koji nemaju kategorizaciju je 100 ili tri više, dok ih je s najnižom kategorijom od jedne zvjezdice također isto kao lani, 11, a s dvije 80 ili dva više.
Iz MINTS-a iznose i da je među županijama najviše kampova (svih kategorija) na Jadranu, odnosno 103 u Zadarskoj županiji, koju sa 74 kampa slijedi Istra, te Splitsko-dalmatinska županiji sa 48 i Kvarneru sa 43 kampa.
Kod objekata u domaćinstvima najveći rast u kategoriji četiri zvjezdice i u Zadarskoj županiji
Od ukupnih ovogodišnjih 124.589 registriranih smještajnih komercijalnih objekata u domaćinstvu, što je i 1.359 objekata više nego sredinom srpnja prošle godine, najveći je rast u kategoriji četiri zvjezdice, za 871 objekt, pa je takvih sada ukupno nešto više od 21 tisuća objekata.
U odnosu na lani, ove je godine samo u tri županije smanjen broj tih objekata - Istarskoj za 120 objekata, na 21.523, u Primorsko-goranskoj za 86, na 19.915 objekata te u Šibensko-kninskoj za 131, na 9.123, dok je većini ostalih županija u Hrvatskoj taj broj povećan, a za najvećih ili 648 objekata, na 18.956 u Zadarskoj županiji.
Najviše kategoriziranih objekata za smještaj turista u domaćinstvu ili 33.315, od kojih 378 novih ove godine, je pak u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Ove je godine, po podacima Ministarstva turizma i sporta iz sustava eVisitor, povećan i broj kategoriziranih objekata sa smještaj turista na OPG-ovima, za 31 objekt ili na ukupno 644, pri čemu je najveći najveći rast u kategoriji "4 sunca", za 22 objekta.
