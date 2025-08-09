Objavljene brojke: Sve više luksuznih hotela, sve manje turista

Splitsko-dalmatinska županija je među svim županijama s najviše ukupno kategoriziranih hotela, 290, što je dva više nego sredinom srpnja prošle godine. Po jedan hotel više ove je godine još u Osječko-baranjskoj i Brodsko-posavskoj županiji, gdje ih je sada 32 odnosno 16, a isti broj kategoriziranih hotela kao lani je ostao u većini ostalih kontinentalnih županija - u Karlovačkoj županiji ih je 20, po 16 ih je u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji, po devet u Koprivničko-križevačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, U Međimurskoj sedam, a u Bjelovarsko-bilogorskoj šest.