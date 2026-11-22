PU splitsko-dalmatinska

Zagrebačka je policija u Graberju Ivanićkom pronašla više od 101 kilograma marihuane i 562 grama kokaina, kao i vatreno oružje te streljivo, a zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama uhićeni su 43-godišnjak i 39-godišnjakinja, izvijestila je policija.

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Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni, radi daljnje preprodaje, nabavljali veće količine kokaina i konoplje koje su skrivali, vagali, miješali s punilima radi povećanja mase te prepakiravali u kućama na dvije lokacije u Graberju Ivanićkom.

Pretragom kuće kojom se koriste osumnjičeni, policija je u subotu, u poslijepodnevnim satima, pronašla 562 grama kokaina pakiranih u pet vakuumiranih paketa, 1012 grama punila za povećanje mase, digitalnu vagu za precizno mjerenje težine i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Policija je pronašla i poluautomatsku pušku kalibra 12 milimetara, tzv. pumpericu, s četiri pripadajuća patrona te poluautomatski pištolj marke Ruger sa spremnikom u kojem se nalazilo 14 komada streljiva kalibra 9x19 milimetara, kao i dodatna 44 komada streljiva istog kalibra.

Pretragom druge kuće na području Graberja Ivanićkog kojom se koriste osumnjičeni pronađeno je ukupno 101.400 grama konoplje pakirane u dvije kartonske kutije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Protiv 43-godišnjaka podnosi se i optužni prijedlog Općinskom sudu u Velikoj Gorici zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.