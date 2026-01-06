Obuljen Koržinek: Mi smo uključivo društvo, no nismo imuni na različite provokacije

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je u utorak na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV) da je hrvatsko društvo uključivo i tolerantno, ali nije imuno na različite provokacije.
"Mi smo uključivo društvo, no nismo imuni na različite provokacije koje se događaju”, izjavila je Obuljen Koržinek nakon službenog dijela prijema, odgovarajući na pitanja novinara.
Za prošlogodišnje incidente u Splitu kazala je da su izolirane situacije koje se, nažalost događaju ne samo u Hrvatskoj, već i diljem Europe.
"Živimo u vremenu koje je sklono, nažalost, ekstremnim retorikama, nesnošljivosti i poticanju strahova. Svi imamo odgovornost u društvu javno nastupati i podsjećati da to nikad nikome nije donijelo ništa dobro”, rekla je.
Odnos Hrvata i Srba opterećuju teške traume iz povijesti, međutim, pozvani smo, radi budućnosti svih nas, nalaziti rješenja, naglasila je. „Na tom tragu su bile i sve današnje poruke, nalaziti rješenja, a ne tražiti probleme, komunicirati, razgovarati, a ne huškati”.
Ministrica je komentirala i zabranu koncerata Thompsona u Zagrebu. „U demokratskoj zemlji sudovi su oni koji trebaju donijeti odluku je li nešto legalno ili nije legalno”, kazala je.
