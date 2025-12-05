Obuljen: Nikome nije važnije nego nama da se istraži slučaj Geodezije

„Od 29 osoba jedna osoba je povezana s time, naš bivši kolega iz Ministarstva kulture i medija. U trenutku kada je započeta istraga mi smo u dobroj vjeri u prvim danima nakon potresa angažirali javnu ustanovu, a ne neku privatnu tvrtku da napravi nešto što je bilo nužno i platili smo to u skladu s izračunom koji su oni dali”, rekla je Obuljen tijekom posjeta Vatikanu.