Oglas

ISTRAGA U DOMU ZDRAVLJA

HDZ o akciji EPPO-a: Hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za politički progon?

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 17:07
eppo AFP
Kenzo TRIBOUILLARD / AFP, Ilustracija

HDZ se oglasio povodom istrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i uhićenja ravnateljice Doma zdravlja Zagreb – zapad, a svoju su reakciju podijelili na službenoj Facebook stranici.

Oglas

"EPPO je zbog sumnje na namještanje natječaja, pogodovanje bliskoj firmi, prevaru s EU sredstvima i zloporabu položaja pri obnovi objekta oštećenog u potresu dao uhititi Tomaševićeve i Hajdaševe uzdanice - ravnateljicu Doma zdravlja Zagreb Zapad Jelenu Rakić Matić i njezinu zamjenicu Željku Župičić."

"Hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za "politički progon", kao što inače optužuju pravosudna tijela kada god su u pitanju njihovi kadrovi? Npr. u Varaždinu, gdje je istragama o kriminalnim djelima obuhvaćeno gotovo čitavo #SDP gradsko i županijsko vodstvo?

Hoće li tražiti "tajming" i "sumnjivu pozadinu" kao kada je USKOK dao uhititi "Tomaševićevog dečka" Kostu Kostanjevića zbog sumnje na pronevjeru 2 milijuna € na Hipodromu? Ili kada pravna država propituje kako je Ivana Kekin s mužem kupila po povlaštenoj cijeni zemljište za svoju vilu s grijanim bazenom u Istri?"

"Hoće li tvrditi da "kraci koruptivne hobotnice vode do same glave"? Da su za ovoliki kriminal Tomašević, Benčić i Hajdaš "morali znati"? Da je zasigurno počinjen uz njihovo "pokroviteljstvo"?

Hoće li gđi Lauri Kövesi lijepiti etikete "HDZ-ove cure"? I to bi uskoro mogli činiti - kada se i ako nastavi raspetljavati kriminalno klupko ove posrnule #ZG gradske vlasti. Jer ne poštuju neovisne institucije. Očito žele da njihova partija ili platforma, svejedno, mimo vladavine prava određuje tko će biti zatvoren i unaprijed osuđen, a tko to ne smije nikada biti.

Možemose jednostavno nitko ne smije ni taknuti, a kamoli kazneno goniti. Jer oni su - "nedodirljivi"!", objavio je HDZ na svojoj Facebook stranici.

Teme
Dom zdravlja EPPO HDZ istraga tomislav tomašević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ