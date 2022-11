Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Vozači će od 1. studenoga i preko dana morati imati upaljena dnevna ili kratka svjetla na vozilima, kako bi bili uočljiviji u prometu.

Inače, do 2018. je početak obveznog korištenja svjetala na vozilima danju bio vezan za računanje vremena, koje je iz ljetnog u zimsko promijenjeno ove nedjelje, no izmjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama ta je obveza datumski određena od 1. studenoga do 31. ožujka.

Obveza vozačima da im preko dana uvijek budu upaljena dnevna ili kratka svjetla na vozilima propisana je radi većeg opreza na prometnicama, odnosno radi bolje vidljivosti. Vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu ili im prijeti kazna od 300 kuna.

Biciklisti, od prvog sumraka do potpunog svanuća te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla, ili će biti kažnjeni s 500 kuna.

Od 15. studenoga obvezna zimska oprema

Od 15. studenoga – na prometnicama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica – obvezna će biti i zimska oprema na vozilima, a ta će obaveza na snazi biti do 15. travnja.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozači su također dužni, prije uključivanja u promet, na vozilu očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu.

Za vozila koja ne budu imala propisanu zimsku opremu propisana je kazna od 5000 kuna do 15.000 kuna za pravne ili fizičke osobe. Za isti prekršaj kaznit će se od 1500 do 5000 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne ili područne samouprave.

Vozaču će zbog tog prekršaja biti izrečena kazna od 1000 kuna. Policija će vozačima čija vozila ne budu imala zimsku opremu narediti da odmah prekinu vožnju ili da nastave kretanje na cesti na kojoj je to dopušteno ili pak da upotrijebe zimsku opremu.

