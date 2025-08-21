Uskoro nova pravila za uplatu novca u EU: Evo što će značiti crvena, žuta i zelena boja

Pixabay/Ilustracija

U listopadu će se u cijeloj EU uvesti tzv. provjera primatelja prilikom uplate novca. Od 9. listopada svi bankovni transferi moraju provjeriti ime primatelja u odnosu na odgovarajući IBAN. Za svaki transfer banka provjerava jesu li uneseni podaci točni i prikazuje rezultat u bojama semafora, pišu njemački mediji.

Podijeli

Oglas

Ako se podaci ne podudaraju, i dalje možete izvršiti transfer – ali morate prihvatiti rizik da vaš novac može otići pogrešnoj osobi, a zatim nestati. Prema Njemačkoj udruzi banaka, provjera primatelja namijenjena je borbi protiv prijevara u plaćanju, prenosi Fenix magazin.

Nove boje za bankovne uplate

Prilikom provjere primatelja u online bankarstvu, nakon unosa imena i IBAN-a prikazuje se boja. Te boje tada imaju sljedeće značenje:

Zelena: Podaci se podudaraju (“Podudaranje”).

Žuta: Podaci se gotovo podudaraju – ispravno ime se zatim prikazuje kao prijedlog (“Blisko podudaranje”).

Crvena: Podaci se ne podudaraju (“Nema podudaranja”).

Postoji i mogućnost da provjera nije bila moguća. To se događa, na primjer, ako je bilo tehničkih problema prilikom preuzimanja podataka.

Ne paničarite ako u transferu postoje tipografske pogreške.

Ako je boja prilikom uplate “crvena”, morate odlučiti želite li ipak izvršiti transfer ili ne. U tom slučaju možete, na primjer, ponovno provjeriti informacije s primateljem kako biste bili sigurni da su podaci točni.

Papirnate transfere treba provjeriti na šalteru

Provjera primatelja ne provodi se samo putem internetskog bankarstva, već i kada izvršite papirnati prijenos u poslovnici, takozvani papirnati prijenos. Predstavnik korisničke službe izvršit će provjeru primatelja na licu mjesta.

Da bi to bilo moguće, klijenti moraju poslati svoj prijenos tijekom radnog vremena banke. Automatska provjera primatelja ne može se izvršiti za prijenose ubačene u bankovni poštanski sandučić, ističu njemački mediji.

U tim slučajevima trebali biste kontaktirati svoju banku kako biste bili sigurni da je prijenos ipak dovršen.