Dopunsko zdravstveno osiguranje poskupljuje od 1. veljače 2026. godine. Nova cijena police iznosi 180 eura godišnje, odnosno 15 eura mjesečno. Nova cijena primjenjivat će se i na sve umirovljenike, neovisno o tome imaju li već važeću policu ili su policu ugovorili naknadno. Zavod za mirovinsko osiguranje objasnio je što s onima kojima se plaćanje premije obustavlja od mirovine.