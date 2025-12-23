Odluke još nema. Dopunsko zdravstveno osiguranje poskupjet će najranije od 1. veljače?

Odluka o poskupljenju dopunskog osiguranja (DZO) neće stupiti na snagu s početkom 2026. jer je javno savjetovanje o toj temi tek završilo, a sjednica Upravnog vijeća HZZO-a koje mora potvrditi odluku o cijeni DZO-a, još uvijek nije sazvana. Nakon što Upravno vijeće potvrdi odluku o poskupljenju, pred njim je i rok od 30 dana u kojem moraju obavijestiti osiguranike o novoj cijeni police tako da će poskupljenje stupiti na snagu najranije s 1. veljače.