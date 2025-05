"Ako se sjetimo vremena dok je bila gradonačelnica, uživala je iznimnu popularnost. Ne bih se iznenadio da postane gradonačelnica. Knin je simbolički bitan grad za Hrvatsku i oduvijek je utvrda HDZ-a. A Josipa je Josipa... Ne bih se iznenadio da pobijedi. Imamo povijest kandidata protiv kojih su se vodili razni postupci, no uspijevali su na lokalnim izborima. Naši birači, nažalost, to ne kažnjavanju i za mene je to društveno neprihvatljivo. Ako građani smatraju da je to prihvatljivo ili fabricirano, onda je to tako... Barem dok se ne promijeni zakon pa da postane nemoguće nekome u njenoj poziciji kandidirati se", zaključio je Marko Rakar.