"BRAVO, LJUDI!"
Liječnici se slučajno zatekli na plaži u Novalji pa spašavali utopljenika: Nakon 40 minuta dobio puls
Na plaži Babe u Novalji na Pagu danas oko 11.45 sati odvijala se dramatična akcija spašavanja utopljenika, a u reanimaciji su sudjelovali i liječnici koji su se ondje zatekli privatno.
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Na Facebook stranici Hitna uživo 194 objavljena je priča o spašavanju utopljenika koje se danas dogodilo na plaži Babe u Novalji na Pagu.
Nakon što su unesrećenog izvukli iz mora na plažu, odmah su započeli s reanimacijom. U pomoć je priskočilo nekoliko ljudi koji su se ondje zatekli, iako u tom trenutku nisu bili na dužnosti.
"Nas nekoliko koji smo se tamo zatekli, iako nismo bili u službi, priskočili smo u pomoć. Među nama su bili kardiolog i anesteziolog, a nakon dolaska ekipe HMP Novalja nastavili smo zajedno", stoji u objavi.
Nakon otprilike 40 minuta uspjeli su dobiti puls. Jedna od sudionica spašavanja uspjela je osigurati i venski put, i to u iznimno teškim uvjetima.
"A uspjela sam osigurati i venski put – u stvarno teškim uvjetima, na 38 °C, na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uvjeta za rad", rekla je.
Istaknula je kako su u spašavanju sudjelovali ljudi koji su se slučajno našli na plaži, liječnici koji su ondje bili privatno te ekipa HMP Novalja.
"Od ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, preko liječnika koji su bili tamo privatno, pa sve do ekipe HMP Novalja – svi smo danas bili jedan tim. Posebno svaka čast ekipi HMP Novalja, stvarno ste bili za 10! Ponosna sam što, iako nismo bili na dužnosti, nismo razmišljali ni sekunde nego smo napravili ono što znamo i što je trebalo napraviti! Bravo ljudi", stoji u objavi.
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