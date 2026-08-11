Liječnici se slučajno zatekli na plaži u Novalji pa spašavali utopljenika: Nakon 40 minuta dobio puls

"Od ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, preko liječnika koji su bili tamo privatno, pa sve do ekipe HMP Novalja – svi smo danas bili jedan tim. Posebno svaka čast ekipi HMP Novalja, stvarno ste bili za 10! Ponosna sam što, iako nismo bili na dužnosti, nismo razmišljali ni sekunde nego smo napravili ono što znamo i što je trebalo napraviti! Bravo ljudi", stoji u objavi.