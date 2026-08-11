Inicijativa iz Gospića odgovorila Plenkoviću: "Politizirati ovakvu katastrofu je ispod svake razine ozbiljnosti"

„Gospić odavno više nije šačica ljudi u zaboravljenoj Lici. Ovdje živi zajednica koja zna što joj je pod nogama, koja je ovo prva prijavila i koja odavde ne odlazi kad sezona završi, a uz nju danas stoji cijela Hrvatska, jer su ljudi u ovoj zemlji prepoznali da se ono što se dogodilo nama može dogoditi bilo kome.“