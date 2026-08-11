KATASTROFA S OTPADOM
Inicijativa iz Gospića odgovorila Plenkoviću: "Politizirati ovakvu katastrofu je ispod svake razine ozbiljnosti"
Inicijativa „Gospić je naš dom“ oštro je reagirala na današnje obraćanje premijera Andreja Plenkovića, poručivši da se ozbiljnost nalaza vještaka o onečišćenju u Gospiću ne smije svoditi na pitanje javne percepcije.
Inicijativa „Gospić je naš dom“ izrazila je zgražanje zbog današnjeg obraćanja predsjednika Vlade, posebno zbog načina na koji je govorio o situaciji u Gospiću.
Kako navode, premijer je pet dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu problem predstavio kao pitanje javne percepcije, umjesto da govori o onome što je utvrđeno vještačenjem.
„Zaprepašteni smo današnjim obraćanjem predsjednika Vlade, jer je pet dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakultetao Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne kao o onome što taj nalaz doista opisuje“, poručuju iz inicijative.
Podsjećaju da je razina opasnosti za ljude i okoliš na toj lokaciji ocijenjena visokom. Vještaci su promjene u tlu, povezane s mikroplastikom i teškim metalima poput bakra, cinka, olova i antimona, ocijenili djelomično nepovratnima.
'Jedan uzorak otpada sadrži antimon u količini koja je 700 puta veća od maksimalno dopuštene'
U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su i PFAS spojevi, poznati kao „vječne kemikalije“, i to u koncentraciji dvostruko višoj od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Istodobno ih uzvodno od lokacije nema. Posebno ističu podatak o količini antimona u jednom uzorku otpada.
„Jedan uzorak otpada sadrži antimon u količini koja je 700 puta veća od maksimalno dopuštene! 700 PUTA!!!!“
Iz inicijative naglašavaju da je najvažniji zaključak vještačenja procjena kako je vjerojatnost daljnje štete za podzemne vode visoka ako otpad ostane na postojećoj lokaciji bez sanacije.
O Plenkovićevoj presici: Obraćanje o ekološkoj katastrofi otvoreno je rezultatima turističke sezone...
Podsjećaju i da je glavni državni odvjetnik cijelu situaciju sažeo ocjenom da je Lika na tom području zagađena. No, smatraju da se premijer u svom obraćanju nije dovoljno bavio tim zaključcima.
„Umjesto o tome, obraćanje o ekološkoj katastrofi otvoreno je rezultatima turističke sezone, a zatim su slijedili dolasci i noćenja, fiskalizacija, usporavanje inflacije, cijene goriva i mirovine.“
Krititike na račun Zavoda za javno zdravstvo
Navode kako je javnost pritom dobila uvjeravanje da je voda za piće u Gospiću ispravna, ali ističu da to, kako kažu, nitko nije ni osporavao.
„Dobili smo, doduše, uvjeravanje da je voda za piće u Gospiću ispravna, no to nitko od nas nije ni osporavao. Gradovi nizvodno od Gospića nisu spomenuti! Otočac, Senj, otoci - Pag, Rab!?“
Premijer se, dodaju, kao na glavni argument pozvao na mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te najavio da će Zavod svaka tri do četiri dana izvještavati javnost o kvaliteti vode.
Iz inicijative pritom podsjećaju na raniju komunikaciju Zavoda. „Podsjećamo,a i to je lako provjerljivo, da je isti taj Zavod donedavno odgovarao kako u ovaj slučaj nije bio uključen i kako ga zbog toga ne može komentirati, a preporuke građanima izdao je tek na novinarski upit, nakon što su nalazi već bili objavljeni.“
Smatraju problematičnim to što je institucija koja, kako tvrde, mjesecima nije sudjelovala u utvrđivanju stanja na terenu sada postala mjerodavna za procjenu postoji li razlog za zabrinutost.
Pritom naglašavaju da ne osporavajunadležnost Zavoda niti tvrde da su njegova mjerenja netočna. Njihov je prigovor, kako navode, drugačije prirode.
„Sporimo nešto drugo, a to je da se nalaz Zavoda stavlja iznad vještačenja koje je po nalogu USKOK-a izradio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u kojem je sudjelovalo nekoliko laboratorija, iako se te dvije stvari uopće ne bave istim pitanjem.“
'Kad Zavod utvrdi vječne kemikalije u slavinama, tad je prekasno!'
Objašnjavaju da su vještaci analizirali tlo, zrak, vegetaciju i podzemne vode nizvodno od odlagališta te zaključili da je razina opasnosti za ljude i okoliš visoka. Istodobno Zavod, ističu, izvještava o ispravnosti vode koja dolazi do slavina.
„Onog trenutka kad Zavod utvrdi PFAS u slavinama, tada je prekasno!!!“, naveli su. U inicijativi smatraju da predstavljanje mjerenja vode iz vodovoda kao odgovora na nalaze vještačenja predstavlja ili nerazumijevanje sadržaja nalaza ili svjesno skretanje pažnje s njega.
Osvrnuli su se i na izjave prema kojima je zabrinutost građana histerija i fabricirana izvanredna situacija.
„Zabrinutost ljudi koji ovdje žive nazvana je histerijom i fabriciranom izvanrednom situacijom, pa moramo podsjetiti - Inicijativa, odnosno građani Gospića, u ovoj su komunikaciji od prvog dana nastupali činjenicama, dokumentima, nalazima i zakonskim uporištima.“
Poručuju da na takve kvalifikacije neće odgovarati na isti način, već argumentima. „Na današnje kvalifikacije nećemo odgovoriti histerijom jer nam ona nikada nije trebala, nego onako kako smo navikli, argumentom. Za razliku od države, koja ovu temu smješta u kategoriju političkog nadmetanja, mi smo o njoj razgovarali onako kako se o njoj jedino i može razgovarati – odgovorno!“
'Godinu dana smo slušali kako se istražuje tržište, a još nisu poznati cijena, model...'
Inicijativa navodi i da ih stručnjaci posljednjih deset dana, nakon objave rezultata vještačenja, kontaktiraju jer im je, kako kažu, jasno o kakvom je problemu riječ.
Istodobno tvrde da država u istom razdoblju kontaktira odlagališta diljem Europe i raspituje se tko bi prihvatio otpad, bez jasnog modela njegove sanacije.
„Struka je oko toga jednoglasna: kod ovako heterogenog otpada nikakav jednosmjeran pristup nije moguć, nego je nužno kombinirati nekoliko modela i različite metode obrade.“
Iz inicijative podsjećaju da su godinu dana slušali kako se istražuje tržište, no nakon toga, tvrde, još nisu poznati cijena, model, postupak ni način obrade.
Prvi natječaj pritom je, navode, završio bez ijednog ponuditelja. „Nakon svega toga rečeno nam je da aktivnosti idu ubrzano. Ne idu. Nema ubrzanja tamo gdje nakon godinu dana nije definirano ni ono osnovno, a taj manjak plana ne može se nadoknaditi ponavljanjem javnog poziva za najmanji dio otpada (10% od ukupne količine).“
'Gospić odavno više nije šačica ljudi u zaboravljenoj Lici'
Kritiziraju i politiziranje situacije te relativiziranje, kako navode, ekološke katastrofe.
„Politizirati ovakvu katastrofu, relativizirati ekocid i mjeriti ga anketama i posjećenošću ispod je svake razine ozbiljnosti koju građani ove zemlje imaju pravo očekivati.“
Na kraju poručuju da se problem više ne može promatrati kao pitanje ograničeno na mali broj ljudi u Gospiću.
„Gospić odavno više nije šačica ljudi u zaboravljenoj Lici. Ovdje živi zajednica koja zna što joj je pod nogama, koja je ovo prva prijavila i koja odavde ne odlazi kad sezona završi, a uz nju danas stoji cijela Hrvatska, jer su ljudi u ovoj zemlji prepoznali da se ono što se dogodilo nama može dogoditi bilo kome.“
Najavili su i daljnje poteze.
„Zato ćemo, kao inicijativa i kao građani, poduzeti sve nužne korake koji nam stoje na raspolaganju. O konkretnim koracima javnost ćemo pravodobno obavijestiti“, priopćili su iz "Gospić je naš dom".
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