o upadu ruskih dronova

Ogorec: "RH razmišlja o AI-u i visokoj tehnologiji, a nismo proizveli ni metak"

N1 Info
14. ruj. 2025. 13:12
Marinko Ogorec
N1

Vojni analitičar Marinko Ogorec i predsjednik Uprave DOK-ING-a Gordan Pešić komentirali su na HRT-u aktualna sigurnosna pitanja – od europskog fonda za razvoj vojne industrije i položaja Hrvatske, preko ruskih dronova u Poljskoj, do velike vojne vježbe "Zapad 2025" u Rusiji i Bjelorusiji.

Upad ruskih dronova u Poljsku

Ogorec je istaknuo kako upad ruskih dronova u poljski zračni prostor "nije bio slučajnost", već ciljano izveden potez. Dodao je da dronovi nisu bili naoružani te nisu predstavljali ozbiljnu prijetnju, no reakcija NATO-a i Poljske bila je, po njegovu mišljenju, predimenzionirana.

"Loviti dronove od šperploče avionima F-16 ili F-35 isto je kao da lovačkom puškom gađate roj muha u dnevnoj sobi. Rusi su htjeli izazvati reakciju – i dobili su je", rekao je Ogorec.

Govoreći o vojnoj vježbi "Zapad 2025", naglasio je kako razmještaj balističkih raketa Iskander u Kalinjingradu nije novost, već "pritisak kojim se traži politički i vojni odgovor".

Naglasio je da ruska ljetna ofenziva još uvijek nije završila te da se nastavlja.

"Vidimo da su Rusi opet ušli u Kupjansk kroz cijevi. U svakom slučaju, ofenziva se nastavlja, nije završila i ne pokreće se nova. Nastavit će se pojačanim tempom s novim vojnicima", ustvrdio je.

Hrvatska obrambena industrija i njezine slabosti

Posebno se osvrnuo na stanje u hrvatskoj industriji. Naglasio je da Hrvatska previše razmišlja o visokim tehnologijama, a zanemaruje osnovne potrebe:

"RH razmišlja o AI-u i visokoj tehnologiji, a nismo proizveli ni metak. Ako želimo biti samodostatni u slučaju sukoba, moramo imati proizvodnju osnovnog streljiva i naoružanja. Ništa od toga ne proizvodimo," upozorio je Ogorec.

Dodao je kako bi Hrvatska mogla pronaći važno mjesto u vojnoj brodogradnji i remontu NATO-ovih brodova, ali problem su izgubljeni kapaciteti i stručni kadar.

"Tehnologiju je lako nabaviti, ali kvalitetne ljude teško. Jednom kada izgubite sposobnosti, teško ih je vratiti", naglasio je.

Pešić: "Velika prilika za domaću industriju"

Predsjednik Uprave DOK-ING-a Gordan Pešić govorio je o financijskim mogućnostima koje Hrvatska ima kroz europske fondove. Podsjetio je da je od 800 milijardi eura Hrvatska dobila 1,7 milijardi, ali da svaka država sama odlučuje koliko će se zadužiti i ulagati u obranu.

"To ovisi o ekonomskim performansama zemlje. Mislim da smo napravili dobru procjenu i da ćemo razvijati određene sposobnosti. Ovo je prilika za obrambenu industriju – osim tradicionalne, sada se otvara prostor za razvoj umjetne inteligencije i dronova", rekao je Pešić.

Najavio je i planove DOK-ING-a: "Završavamo razvoj besposadnih platformi, ulazimo u strateška partnerstva u Europi i cilj nam je konkurentno se natjecati u području pokretljivosti, protuzračne obrane, protuterorizma i zaštite kritične infrastrukture."

Upozorenje za regiju

Ogorec je zaključio da Hrvatska mora ozbiljno shvatiti sigurnosne rizike:
"Vojska se često gleda samo kao veliki potrošač. Ali kad nam zatreba, pitamo se zašto nismo ulagali. Požar koji gori nekoliko sati zračne linije odavde lako se može proširiti i na naše prostore. Za to treba biti pripremljen."

AI oružje Gordan Pešić dok-ing dronovi f-15 hrvatska proizvodnja oružja hrvatski dronovi marinko ogorec orqa osječka orqa umjetna inteligencija vojska zapad 2025

