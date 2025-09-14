o upadu ruskih dronova
Ogorec: "RH razmišlja o AI-u i visokoj tehnologiji, a nismo proizveli ni metak"
Vojni analitičar Marinko Ogorec i predsjednik Uprave DOK-ING-a Gordan Pešić komentirali su na HRT-u aktualna sigurnosna pitanja – od europskog fonda za razvoj vojne industrije i položaja Hrvatske, preko ruskih dronova u Poljskoj, do velike vojne vježbe "Zapad 2025" u Rusiji i Bjelorusiji.
Upad ruskih dronova u Poljsku
Ogorec je istaknuo kako upad ruskih dronova u poljski zračni prostor "nije bio slučajnost", već ciljano izveden potez. Dodao je da dronovi nisu bili naoružani te nisu predstavljali ozbiljnu prijetnju, no reakcija NATO-a i Poljske bila je, po njegovu mišljenju, predimenzionirana.
"Loviti dronove od šperploče avionima F-16 ili F-35 isto je kao da lovačkom puškom gađate roj muha u dnevnoj sobi. Rusi su htjeli izazvati reakciju – i dobili su je", rekao je Ogorec.
Govoreći o vojnoj vježbi "Zapad 2025", naglasio je kako razmještaj balističkih raketa Iskander u Kalinjingradu nije novost, već "pritisak kojim se traži politički i vojni odgovor".
❗️🇫🇲🇵🇱⚔️🇷🇺 - Poland has launched its IronDefender25 military exercises, involving 30,000 troops, including 8,500 soldiers from the Polish 18th Mechanized Division, alongside NATO allies.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025
The drills serve as a strategic response to the ongoing Russian-Belarusian Zapad-2025… pic.twitter.com/wFFh1MQnmI
Naglasio je da ruska ljetna ofenziva još uvijek nije završila te da se nastavlja.
"Vidimo da su Rusi opet ušli u Kupjansk kroz cijevi. U svakom slučaju, ofenziva se nastavlja, nije završila i ne pokreće se nova. Nastavit će se pojačanim tempom s novim vojnicima", ustvrdio je.
Hrvatska obrambena industrija i njezine slabosti
Posebno se osvrnuo na stanje u hrvatskoj industriji. Naglasio je da Hrvatska previše razmišlja o visokim tehnologijama, a zanemaruje osnovne potrebe:
"RH razmišlja o AI-u i visokoj tehnologiji, a nismo proizveli ni metak. Ako želimo biti samodostatni u slučaju sukoba, moramo imati proizvodnju osnovnog streljiva i naoružanja. Ništa od toga ne proizvodimo," upozorio je Ogorec.
Dodao je kako bi Hrvatska mogla pronaći važno mjesto u vojnoj brodogradnji i remontu NATO-ovih brodova, ali problem su izgubljeni kapaciteti i stručni kadar.
"Tehnologiju je lako nabaviti, ali kvalitetne ljude teško. Jednom kada izgubite sposobnosti, teško ih je vratiti", naglasio je.
Pešić: "Velika prilika za domaću industriju"
Predsjednik Uprave DOK-ING-a Gordan Pešić govorio je o financijskim mogućnostima koje Hrvatska ima kroz europske fondove. Podsjetio je da je od 800 milijardi eura Hrvatska dobila 1,7 milijardi, ali da svaka država sama odlučuje koliko će se zadužiti i ulagati u obranu.
"To ovisi o ekonomskim performansama zemlje. Mislim da smo napravili dobru procjenu i da ćemo razvijati određene sposobnosti. Ovo je prilika za obrambenu industriju – osim tradicionalne, sada se otvara prostor za razvoj umjetne inteligencije i dronova", rekao je Pešić.
Najavio je i planove DOK-ING-a: "Završavamo razvoj besposadnih platformi, ulazimo u strateška partnerstva u Europi i cilj nam je konkurentno se natjecati u području pokretljivosti, protuzračne obrane, protuterorizma i zaštite kritične infrastrukture."
Upozorenje za regiju
Ogorec je zaključio da Hrvatska mora ozbiljno shvatiti sigurnosne rizike:
"Vojska se često gleda samo kao veliki potrošač. Ali kad nam zatreba, pitamo se zašto nismo ulagali. Požar koji gori nekoliko sati zračne linije odavde lako se može proširiti i na naše prostore. Za to treba biti pripremljen."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare