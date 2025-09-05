Hrvatska se pridružuje Koaliciji dronova: Tko je sve u njoj?

"Hrvatska i Latvija dijele sličnu povijest, a naša iskustva postavljaju čvrste temelje za međusobno razumijevanje i blisko partnerstvo", rekao je Grlić Radman nakon sastanka s latvijskom kolegicom Baibom Braže, najavivši suradnju u područjima poput prometne infrastrukture, digitalizacije i IT industrije, elektroindustrije, prehrambene i farmaceutske industrije.