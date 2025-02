Oleg Butković neće biti kandidat za župana, ali poznato tko bi mogao

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

HDZ Rijeke slavit će u utorak 18. veljače svoju 25. obljetnicu osnutka – na dan kad u Zagrebu bude inauguracija predsjednika Zorana Milanovića, vrh HDZ-a bit će u Rijeci. A odmah nakon toga, do kraja idućeg tjedna, održat će se i sjednica Županijskog odbora HDZ-a PGŽ-a gdje će biti donesena odluka o kandidatu te stranke za župana, a kako nam je sam potvrdio, to neće biti ministar Oleg Butković.

Očekuje se da će kocka pasti na ime Denisa Vukorepe, aktualnog šefa Lučke uprave Rijeka. Naravno, ako se u ovih tjedan dana nešto ne promijeni. Iz vrha stranke ponavljaju kako će odluke o kandidatima za lokalne izbore, kao i uvijek, biti donesene »decentralizirano« – odnosno bit će to odluke samih gradskih i županijskih organizacija. Dugo se nagađalo hoće li ministar Oleg Butković morati u utrku za župana, ali čini se da je uspio u svom naumu da odbije tu kandidaturu, piše Novi list.

Šime Erlić napušta Vladu i kandidira se za gradonačelnika Zadra

“To je završena priča”, kažu iz Butkovićeva kruga. U igri je bila kompletna križaljka. Odnosi snaga unutar HDZ-a odmjeravali su se upravo na Butkoviću, a on je pak ušao u rat s upravom Jadrolinije koju je na kraju i smijenio te je jučer imenovana nova privremena uprava. Iako je u imenovanju tog novog sastava glavnu riječ imao vrh Vlade, a ne Ministarstvo pomorstva koje vodi Butković (novi predsjednik uprave je iz Ministarstva gospodarstva), ministar Butković ipak na kraju možda može biti zadovoljan s obzirom na to da očito ipak ostaje u Vladi, a kao predsjednik županijskog HDZ-a može utjecati na to koga predložiti za kandidata za župana. Osim imena Denisa Vukorepe, u kombinaciji su bili još i Dalibor Čandrlić iz Kraljevice i Tomislav Klarić iz Bakra, no u tom slučaju bi Bakar, koji se odlično razvija kroz industrijsku zonu, ostao bez dobrog kandidata pa će izbor vjerojatno ipak pasti na Vukorepu.

Kad je kandidat za gradonačelnika Rijeke u pitanju, to će vjerojatno biti ravnatelj KBC-a dr. Alen Ružić, a uvijek ostaje i opcija da se HDZ na kraju odluči i za gradskog predsjednika Josipa Ostrogovića, koji kandidat može biti za bilo koju funkciju i lokalno, ali i nacionalno.

Na stranačkim tijelima HDZ-a uoči lokalnih izbora vrh stranke je jasno poručio kako županijski i gradski odbori imaju pravo autonomnog izbora kandidata za lokalne izbore, ali onda i svu odgovornost za izborne rezultate. “Jedna riječ – decentralizacija”, poručuju iz središnjice HDZ-a.

Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić bit će na ovim lokalnim izborima čini se jedini ministar koji će napustiti Vladu i otići kao kandidat na izbore, i to za gradonačelnika Zadra. To je u vrhu stranke praktički finiširano kao odluka, i to bi zasad bila jedina izmjena u Vladi.

