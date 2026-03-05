Ookla potvrdila da Telemach ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Danijela Bistrički Morović, članica Uprave i glavna direktorica za tehniku, izjavila je: “Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreže te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Nastavljamo s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu kako bismo korisničko iskustvo učinili još boljim, u svakom dijelu Hrvatske.”