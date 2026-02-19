Oporba: Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa su "sustavno lomljena krila"

Pojasnila je da je kažnjena jer je u obrascu imovinske kartice pogrešno prikazala zastupnički paušal, odnosno nije ga stavila pod drugi prihod već pod prihod koji proizlazi iz obnašanja zastupničke dužnosti. Navela je i da je tu odluku potvrdio i Visoki upravni sud, najavivši da će se na to žaliti Ustavnom sudu.