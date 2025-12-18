Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Komes s 550 eura, Hajdašu Dončiću opomena, Anušić čist

Na upit novinara, Pavlačić se osvrnula i na slučaj otvaranja predmeta o odluci Grada Zlatara o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženima u obliku bonova koji se mogu iskoristiti isključivo u jednoj trgovini u gradu, u kojoj radi otac gradonačelnice Zlatara Jasenke Auguštan-Pentek (SDP), pojasnivši kako je predmet otvoren po službenoj dužnosti vezano uz činjenice koje su dostupne u medijima.