Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Komes s 550 eura, Hajdašu Dončiću opomena, Anušić čist
Gradonačelnici Petrinje Magdaleni Komes Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u četvrtak je izreklo kaznu od 550 eura zbog nesklada u imovinskoj karici, zastupniku Siniši Hajdašu Dončiću samo opomenu, dok je kod ministra obrane Ivana Anušića utvrdilo da nema povreda zakona.
Sva tri predmeta odnosila su se na nesklade u imovinskim karticama.
U slučajevima ministra Anušića i Hajdaša Dončića, riječ je o redovitoj provjeri imovinskih kartica po službenoj dužnosti, dok je u slučaju Komes riječ o postupanju na temelju medijskih navoda da nije prijavila 16 naslijeđenih nekretnina (pašnjaka, šuma, oranica) koje ima u suvlasništvu s drugim osobama.
Predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić navela je kako u slučaju Komes bila riječ o više nekretnina i više provjeravanih imovinskih kartica, s tim da neke nekretnine nikad nisu upisane u kartice.
"S obzirom na te okolnosti, Povjerenstvo je ocijenilo da izrekne novčanu sankciju u iznosu od 550 eura, dakle, u nižem rangu novčanih sankcija", istaknula je u izjavi za medije tijekom pauze sjednice Povjerenstva.
Kod Hajdaša Dončića Povjerenstvo je utvrdilo nekoliko minornih nesklada. Utvrđeno je da je povrijedio zakon, ali s obzirom na minorne suvlasničke udjele te na malu diskrepanciju u prihodima supruge, Povjerenstvo je izreklo sankciju opomene.
"S obzirom na okolnosti, očitovanje obveznika i činjenice da nije bio sankcioniran ranije, Povjerenstvo je utvrdilo primjerenim, s obzirom na narav tih nesklada, izreći sankciju opomene", pojasnila je Pavlačić.
Pri tome je navela kako se ta izrečena opomena može reflektirati na neke buduće situacije jer Hajdaš Dončić sada ima utvrđenu povredu zakona.
"Opomena treba djelovati na način da svaki obveznik ubuduće s većom pažnjom postupa i poštuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa", poručila je Pavlačić.
Kod Anušića je Povjerenstvo utvrdilo da nije povrijedio zakon jer je, uzimajući u obzir zakonske odredbe i sve okolnosti slučaja, utvrđeno da je taj nesklad opravdan i da nema povreda zakona.
Povjerenstvo je na sjednici dalo i mišljenje na zahtjev člana Uprave Jadranskog naftovoda Vladislava Veselice u kojem se navodi kako može osnovati trgovačko društvo te mu je dalo upute kako treba postupati, primjerice, da mora prenijeti upravljačka prava na drugu osobu.
Povjerenstvo će ispitati sve okolnosti slučaja Grada Zlatara prije pokretanja postupka
Na upit novinara, Pavlačić se osvrnula i na slučaj otvaranja predmeta o odluci Grada Zlatara o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženima u obliku bonova koji se mogu iskoristiti isključivo u jednoj trgovini u gradu, u kojoj radi otac gradonačelnice Zlatara Jasenke Auguštan-Pentek (SDP), pojasnivši kako je predmet otvoren po službenoj dužnosti vezano uz činjenice koje su dostupne u medijima.
"Predmet je otvoren, a prije pokretanja samog postupka Povjerenstvo će ispitati sve konkretne okolnosti tog slučaja - kako je došlo do tog postupka, na čiju inicijativu, što je prethodilo. Utvrđivat će se i odnos da otac od obveznice radi u navedenoj trgovini gdje su se isključivo bonovi mogli trošiti", navela je.
Povjerenstvo za sada ima samo navode iz medija, no od nadležnog tijela, odnosno Zlatara, zatražit će svu potrebnu dokumentaciju kako bi utvrdilo činjenice te će nakon toga odlučiti hoće li pokrenuti postupak.
