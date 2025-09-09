Orešković: Ne treba nas čuditi kletva sinjskog gvardijana

Danas, 30 godina nakon rata, Hrvatski tjednik, vjerojatno financiran iz Državnog proračuna objavljuje „buđenje“, i o tom buđenju kaže: „Nikada ni jedna hrvatska vlast ne će uvjeriti hrvatski narod da su pozdrav Za dom spremni i Ustaški pokret bili zločinački ili kvislinški, da je Pavelić bio izdajnik, a NHD genocidna ili da je u Jasenovcu počinjen masovni zločin – samo zato što to kažu Srbi ili baštinici onih koji su bili u paktu s Hitlerom i nacistima do 22. lipnja 1941. – a da se pritom ne pokažu konkretni dokazi. Mogu beskonačno lajati na mjesec, ali svi koji idu protiv naroda, završit će u smetlištu.“