ZDS I HOS

Orešković: Ne treba nas čuditi kletva sinjskog gvardijana

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 12:44
Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktualnim temama govorila je Dalija Oreskovic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Uoči jesenskog aktualca u Saboru, u javnosti se ponovno rasplamsala rasprava o korištenju ustaškog pozdrava „Za dom spremni“. Povod je izjava predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da se taj pozdrav neće kažnjavati ako je vezan uz HOS, pjesmu „Čavoglave“ i Domovinski rat.

Zastupnica Dalija Orešković na svom Facebook profilu upozorava da se time relativizira ustaštvo i fašizam te pokušava uvezati Domovinski rat s ideologijom NDH, unatoč činjenici da je Hrvatska upravo od takvih simbola i u ratu i poslije uvijek bježala.

Njen status prenosimo u cijelosti:

"Nije moj red za postavljanje pitanja na nadolazećem jesenskom aktualcu, pa ću ga postaviti javno.

Pitanje glasi: "Jesu li ustaštvo i fašizam postali sastavni dio službene politike?"

Pitanje je retoričko, naravno. Odgovor je već objavio Hrvatski tjednik i nazvao ga „buđenjem“, u istom onom broju u kojem me na naslovnici proglasio vješticom.

Naime, jučer je Gordan Jandroković izjavio kako se pozdrav „za dom spremni“ neće kažnjavati ako je vezan uz HOS, pjesmu Čavoglave i Domovinski rat. A što je pozdrav „za dom spremni“ u HOS-u, u pjesmi Čavoglave i u Domovinskom ratu, ako ne ustaški pozdrav iz II. svjetskog rata? Ništa drugo niti ne može biti.

HOS je bio paravojna formacija koju je 1991.g. osnovala tadašnja Hrvatska stranka prava. HOS-ovi dobrovoljci nosili su crne uniforme i koristili simbole i pozdrave ustaškog režima NDH iz II. svjetskog rata.

Sredinom 1992.g., HOS je raspušten zbog sukoba sa hrvatskom vojskom i zbog ustaške ikonografije koja je štetila hrvatskim nacionalnim interesima, osobito pozdravom „za dom spremni“.

"Ignorira se '92., kada je "ZDS" bio ukinut"

Pjesmu Čavoglave napisao je Thompson kao pripadnik HOS-a, tada podržavatelj i promotor ustaštva. Na skupu HSP-a u Splitu 25. srpnja 1992.g., u svrhu predizborne kampanje Dobroslava Parage, HSP-ovca koji je bio žestoka opozicija Franji Tuđmanu, Thompson je uz tri puta za dom, dodao i braćo, zovemo se poglavnikovi. Poglavnik je ustaški zločinac Ante Pavelić.

Hrvatska se i u Domovinskom ratu i svih ovih godina nakon, branila od svih ustaških insignija, i od HOS-a i od pozdrava "za dom spremni". Kada se HOS komemorira, namjerno se ignorira da je 1992.g. ukinut jer je bio asocijacija na ustaštvo i fašizam.

Međutim, tada, kada je Hrvatska bila najranjivija jer je bio rat, bilo je dovoljno civilizacijske svijesti i političke mudrosti da se spriječi da se HOS i ustaški „za dom spremni“ ne vežu uz Domovinski rat, kako ga ne bi uprljali i zacrnili.

Danas, 30 godina nakon rata, Hrvatski tjednik, vjerojatno financiran iz Državnog proračuna objavljuje „buđenje“, i o tom buđenju kaže: „Nikada ni jedna hrvatska vlast ne će uvjeriti hrvatski narod da su pozdrav Za dom spremni i Ustaški pokret bili zločinački ili kvislinški, da je Pavelić bio izdajnik, a NHD genocidna ili da je u Jasenovcu počinjen masovni zločin – samo zato što to kažu Srbi ili baštinici onih koji su bili u paktu s Hitlerom i nacistima do 22. lipnja 1941. – a da se pritom ne pokažu konkretni dokazi. Mogu beskonačno lajati na mjesec, ali svi koji idu protiv naroda, završit će u smetlištu.“

Mladost na Thompsonovim koncertima

Narod je naravno, masa okupljena pod Thompsonom, sto sažima podnaslov „Rijeke mladih na Thompsonovim koncertima s pozdravom ZDS na usnama spašavaju Hrvatsku i hrvatstvo.

Koncert kojem se i Plenković došao pokloniti na generalnoj probi, koncert na kojem su i njegovi ministri uzvikivali „za dom spremni“ i potom hvalili tu istu mladost, kao što ju hvali i Gordan Jandroković. Mladost o kojoj se u javno objavljenom izvješće SOA-e navodi da je meta ekstremističkih desnih grupacija koje su se pokušale čak i vojno organizirati i naoružati.

Ne treba nas čuditi kletva sinjskog gvardijana, niti to da proustaška ideologija ima svoje glasilo koje se s našim novcem financira. Ne treba nas čuditi niti to da je u svom trećem mandatu nakon što je porušio sve institucije HDZ otvoreno stao uz ustaštvo kako bi zadržao vlast, moć i korupciju. Čudna je lakoća s kojom smo kao narod to dopustili.

ZDS je uvijek ustaški pozdrav i uvijek veličanje NDH

"Za dom spremni" je uvijek ustaški pozdrav, i kao takav je uvijek veličanje NDH, pa tako i u komemoriranju ukinutog HOS-a i u pjesmi Čavoglave, a njegovo vezivanje uz Domovinski rat provode oni koji ovakvu Hrvatsku kakva je u Ustavu RH opisana ne žele i nikada ju nisu niti htjeli.

Uzalud Gordanu Jandrokoviću načelne i prazne osude NDH-a, sve dok traži načine i opravdanja da se i nadalje koriste ustaški pozdrav i insignije.

Hipodromski crnokošuljaši, HDZ-ovci i njihovi još desniji sateliti vraćaju Hrvatsku na krivu i poraženu stranu povijesti. Hrvatsku smo obranili u Domovinskom ratu, dužni smo ju i u miru obraniti od crnog buđenja koje joj prijeti.

Pozdrav domovini, domovini vjerni", napisala je Dalija Orešković.

Teme
DALIJA OREŠKOVIĆ andrej plenković fašizam gordan jandroković hos thompson ustaški pokret ustaški pozdrav zds

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

