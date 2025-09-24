Orešković: Može li Plenković obuzdati ludosti koje govore ministri iz DP-a?

Predstavnici Kluba zastupnika Domovinskog pokreta osvrnuli su se na afričku svinjsku kugu s porukom da njihov ministar David Vlajčić aktivno radi na suzbijanju te bolesti i da je u interesu njihove stranke da se hrvatsko selo podigne.
Oglas
Iznijeli su pritom i teoriju o nastanku bolesti. "Afrička svinjska kuga se pojavila prvo u Jagodnjaku, selu koje pamtim od prije 30 godina u kojem je bila prva četnička pobuna. Kada se pojavio prvi slučaj u Jagodnjaku, dolazi načelnica iz redova SDSS-a i proziva Vlajčića, a njezin suprug koji je svinjogojac proziva ministra što je bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.
O tome se na društvenim mrežama oglasila Dalija Oreškpvić, a njezinu objavu prenosimo u cijelosti.
"Može li Andrej Plenković, koji sebe smatra političkim gigantom nasuprot nas oporbene sitneži, kad je već toliko (sve)moćan, obuzdati ove ludosti iz DP-a, jer ono što njihov ministar javno govori govor je hrvatske vlade i vlasti.
Optužiti Srbe, bilo kao našu nacionalnu manjinu ili kao susjednu državu, za specijalni ekonomski rat protiv Hrvatske novo je dno na koje je DP povukao institucije Hrvatske države. Takav govor lako može potaknuti ludosti i s druge strane granice jer uvijek ima onih koji jedva čekaju priliku da istom takvom primitivnom retorikom potenciraju nove sukobe.
DP je svoj odnos prema poljoprivredi pokazao već kod izbora prvog ministra, Josipa Dabre, kineziologa upitne diplome iz Travnika, ljubitelja cajki i kalašnjikova, kojeg nakon odlaska iz vlade zbog ilegalne pucačine nismo čuli da u Hrvatskom saboru o bilo čemu raspravlja, pojavljuje se samo na glasanju i mirno ubire svoju saborsku plaću.
To je razina onih pod parolom "ustani i ostani" i pokličem "za dom spremni". Za populističke stranke koje mijenjaju strane brže nego kapute, za nekompetentne ministre koji nisu dorasli resoru kojeg vode, nisu nam krivi Srbi. Krivi su oni koji su za njih glasali", poručila je Orešković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas