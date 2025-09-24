Orešković: Može li Plenković obuzdati ludosti koje govore ministri iz DP-a?

Iznijeli su pritom i teoriju o nastanku bolesti. "Afrička svinjska kuga se pojavila prvo u Jagodnjaku, selu koje pamtim od prije 30 godina u kojem je bila prva četnička pobuna. Kada se pojavio prvi slučaj u Jagodnjaku, dolazi načelnica iz redova SDSS-a i proziva Vlajčića, a njezin suprug koji je svinjogojac proziva ministra što je bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.