"Osejava je žrtva politike SDP-a i HDZ-a"

Udruga za održivi razvoj Osejava pozdravila je najavu župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana da u ponedjeljak s dnevnog reda Županijske skupštine bude povučena točka o prodaji dijela državne šume na Osejavi, te zaključuju da je to rezultat pogodovanja i propusta HDZ-a i SDP-a.
Kako tvrde, to je tek privremeno zaustavljanje štetne odluke do koje nikada nije smjelo ni doći, a ono što se sada događa rezultat je dugogodišnjih loših političkih odluka, pogodovanja i propusta i SDP-a i HDZ-a.
Podsjetili su da su 2006. SDP i HDZ zajedno donijeli prvi prostorni plan koji u Osejavi uvodi tzv. sportsko-rekreacijsku zonu Platno. Iako nikad nije realizirana, Osejava je na taj način prvi put "obilježena" kao prostor za zahvate. HDZ-ova vlast 2020. mijenja Prostorni plan te čestice uljare, bivšeg Petra Pana i spornu državnu česticu između pretvara u T1 zonu (turističko-ugostiteljsku). Navode da su se građani tome protivili i Udruga Osejava ponovno organizira veliki prosvjed.
."SDP je 2023. donio nove izmjene Prostornog plana i zadržava T1 namjenu na spornoj čestici, umjesto da česticu vrati u šumsku namjenu. Paunovićeva administracija ne dostavlja idejni projekt sukladno Uredbi o darovanju nekretnina RH, čime je propuštena prilika da se čestica daruje Gradu Makarskoj za javne svrhe. Prošle godine SDP-ova gradska administracija izdaje lokacijsku dozvolu investitoru što mu je omogućilo daljnje postupke poput cijepanja čestice koje je Olma d.o.o. zatražila od Državne geodetske uprave", navode u priopćenju.
Dodaju i da je župan 2025. objavio Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnine u k.o. Kotišina (Makarska) putem javnog prikupljanja ponuda s namjerom prodaje čestice investitoru Olma d.o.o. Nakon pritiska javnosti župan Boban je predložio županijskim vijećnicima da spornu točku uklone s dnevnog reda sutrašnje županijske skupštine.
Unatoč svemu danas gledamo politički teatar, HDZ i lokalni akteri koriste situaciju za medijske okršaje dok SDP organizira prosvjed protiv odluka koje je sam donio i provodio. Osejava je postala kolateralna žrtva politike i pijun u predizbornim igrama, poručuju.
"Sve ove godine građani Makarske nisu vidjeli niti jednu stvarnu odluku koja bi vodila do toga da se makarski poluotoci trajno zaštite. Sve što od političkih aktera dobivamo su odluke kojima se pogoduje investitorima, dok su građani ostavljeni da se sami bore za svoj javni prostor. Zato želimo još jednom poručiti kako Osejava pripada građanima Makarske i da nije poligon za političke igrice", stoji na kraju priopćenja Udruge za održivi razvoj.
