"Osejava je žrtva politike SDP-a i HDZ-a"

"Sve ove godine građani Makarske nisu vidjeli niti jednu stvarnu odluku koja bi vodila do toga da se makarski poluotoci trajno zaštite. Sve što od političkih aktera dobivamo su odluke kojima se pogoduje investitorima, dok su građani ostavljeni da se sami bore za svoj javni prostor. Zato želimo još jednom poručiti kako Osejava pripada građanima Makarske i da nije poligon za političke igrice", stoji na kraju priopćenja Udruge za održivi razvoj.